BEKLAGER: Norskættede Chrissy Teigen er lei seg for å ha utsatt andre personer for mobbing og latterliggjøring på nett. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Chrissy Teigen legger seg flat: − Jeg skammer meg

Supermodellen Chrissy Teigen bryter stillheten etter anklager om mobbing mot en rekke mediepersonligheter.

Publisert:

«Jeg var et troll, punktum. Og jeg er så lei meg for det».

«Jeg skammer meg».

Det skriver Chrissy Teigen på sin Instagramprofil mandag kveld.

I et lengre innlegg ber hun om unnskyldning for måten hun har oppført seg på mot flere kjente profiler.

«Jeg har bedt om unnskyldning til én person offentlig, men det er flere – og mer enn bare et fåtall – som jeg trenger å si unnskyld til. Jeg er i en prosess hvor jeg i den private sfæren når ut og tar kontakt med personene jeg har fornærmet.»

I mai gikk Chrissy Teigen ut med en offentlig unnskyldning til mediepersonligheten Courtney Stodden.

Bakgrunnen var anklager om at Teigen gjentatte ganger hadde trakassert henne i sosiale medier for ekteskapet hun hadde med Doug Hutchison. Stodden var bare 16 år gammel da hun giftet seg med 50 år gamle Hutchinson, og hun ble et lett offer for mediene.

I ettertid har også flere gamle twittermeldinger av Teigen dukket opp igjen, og flere kjendiser har kommet frem med sine historier.

Blant dem er «Project Runaway»-deltageren Michael Costello som tok bladet fra munnen bare noen timer etter Chrissy Teigens Instagraminnlegg mandag kveld.

– Jeg ville ta livet mitt

«Jeg ville ikke gjøre dette, men jeg kan ikke bli lykkelig før jeg forteller sannheten. Jeg må helbredes, og for at jeg skal gjøre det må jeg snakke åpent om hva jeg har vært gjennom»

«Jeg ville ta livet mitt og jeg er fortsatt traumatisert, deprimert og har selvmordstanker», skriver Costello på Instagram.

Ifølge designeren begynte trakasseringen da Teigen kommenterte på Instagramprofilen hans i 2014 der hun beskyldte han for å være rasist.

Bakgrunnen var en rasistisk kommentar han angivelig skulle ha ytret i sosiale medier, men som han hele tiden har påstått var «photoshoppet» av en av hans tidligere ansatte for å ydmyke han offentlig.

Han forteller videre at da han prøvde å forklare henne hva som virkelig hadde skjedd, nemlig at han var offer for nettmobbing, hadde hun svart at karrieren hans var over og at alle dører ville bli lukket fra nå av.

I innlegget viser han også det som angivelig skal være meldingsutvekslingen mellom han og supermodellen der hun skriver:

«Rasistiske personer som deg fortjener å lide og å dø. Du kan like så godt være død. Karrieren din er over.»

SUPERPARET: Supermodellen Chrissy Teigen er gift med artisten John Legend. Her avbildet på Oscar-gallaen i 2020. Foto: RINGO CHIU / EPA

– Jeg ble behandlet på den mest umenneskelige måten

Ifølge Costello truet Teigen stylister og kjente varemerker med at hvis de på noen som helst måte hadde planer om å samarbeide med han, så ville hun boikotte dem.

«Det var så mange netter jeg lå våken og jeg så ikke noe poeng i å leve», heter det i innlegget.

«Jeg vil bare at folk skal innse at jeg er bare et menneske, og at jeg ble behandlet på den mest umenneskelige måten», skriver «Project Runaway»-profilen.

Teigen på sin side ber om tid til å rette opp feilene sine:

«Jeg ber ikke om tilgivelse, bare tålmodighet og toleranse Jeg ber om lov til å gjøre opp for mine tidligere feil og få mulighet til å forbedre meg og til å forandre meg til det bedre».

Hun understreker at hun har blitt mer moden med årene og at hun ikke lenger er den personen hun var den gangen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.