Prins Charles om prins Philip: − Jeg savner ham enormt

En preget britisk tronarving uttalte seg lørdag offentlig for første gang etter farens død.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Min kjære Papa var veldig spesiell person, sier prins Charles i en tale fra sitt hjem på Highgrove i Glouchesterchire.

– Min far brukte de siste 70 årene på å gi en bemerkelsesverdig tjeneste for landet, dronningen, familien min og samveldet, sier en preget prins Charles.

– Som dere kan se for dere, savner familien min og jeg savner faren min enormt. Han var en høyt elsket og verdsatt person.

Prinsen forteller at han og familien er dypt takknemlige for omtanken, og at det betyr enormt mye i en trist tid.

– Jeg tror han ville ha blitt overveldet over alle tilbakemeldinger og rørende ting som har blitt sagt om ham.

Prins Harry vil delta i begravelsen

Buckingham Palace annonserte lørdag at begravelsen til prins Phillip, som døde fredag, vil finne sted i St. Georges Chapel ved Windsor klokken 14.00 lørdag 17. april.

Prins Harry vil fly til Storbritannia fra hjemmet i USA for å ta del i det som blir en privat seremoni med medlemmene av kongefamilien.

Meghan Markle skal derimot ha blitt frarådet av sine leger å reise fordi hun er gravid, skriver, Variety.

Vanligvis ville en kongelig begravelse ha skjedd foran tusener i gatene i London og med stor internasjonal deltagelse. Denne begravelsen blir annerledes. Det britiske kongehuset opplyser at coronapandemien har gjort det nødvendig for dem å gjøre endringer i de opprinnelige ordningene for prins Phillip, skriver NBC News.

Ifølge BBC vil gjestelisten til begravelsen bli kunngjort torsdag.