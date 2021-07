STØTTER BRITNEY: Dolly Parton kommer med støtteerklæring til Britney. Her ankommer hun Grammy Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Dolly Parton om Britney: − Jeg håper på det beste

Artist Dolly Parton innrømmer i et nytt intervju at hun kjenner seg igjen i måten Britney Spears har blitt behandlet på.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

Den ikoniske countryartisten Dolly Parton har tilsynelatende blitt med i #FreeBritney-bevegelsen.

Under en opptreden på det amerikanske talkshowet «Watch What Happens Live with Andy Cohen» på torsdag ble musikerstjernen spurt om Britney Spears og hennes kamp mot farens vergemål.

– Vel, jeg prøver ikke å involvere meg i andres anliggende. Jeg synes hun er en fantastisk artist, jeg synes hun er en herlig jente, og jeg ønsker kun det beste for henne, svarer hun, ifølge CNN.

I slutten av juni fortalte Britney Spears for første gang til offentligheten hvordan hun har opplevd å ha faren, Jamie Spears, som verge de siste 13 årene.

Hun beskrev ordningen som krenkende, og har den siste tiden jobbet med å fjerne ham som formynder.

LIKE ERFARINGER: Britney Spears føler seg dårlig behandlet av faren og familien etter at karrieren hennes skjøt fart. Foto: Jordan Strauss / Invision

Dolly Parton forteller i torsdagens intervju at hun selv kjenner seg igjen i det Britney opplever.

– Jeg skjønner alle disse «gærne» tingene. Tidlig i karrieren min gikk jeg gjennom mye av det samme selv, da Porter Wagoner saksøkte meg fordi jeg heller ønsket å være soloartist – i stedet for å være duettpartneren hans, sier hun.

Partons karriere skjøt fart da hun ble med artisten Porter Wagoner på «The Porter Wagoner Show».

Det tok ikke lang tid før hun ble mer populær enn ham, og hun bestemte seg etter hvert for å bryte ut av samarbeidet. Det førte til at Porter Wagoner saksøkte henne for én million dollar, altså rundt åtte millioner norske kroner.

– Jeg forstår hvor hun kommer fra og hvordan hun føler seg. Jeg håper at alt løser seg til slutt, sier Parton.