SJELDEN: Skissen av bjørnehodet er like stor som en Post-It-lapp. Men det er en Leonardo. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Auksjonsrekord for da Vinci-skisse stor som Post It-lapp

En ørliten skisse av Leonardo da Vinci gikk under hammeren for 107 millioner kroner i London. Nå spør kunstverden seg hvilken pris en annen tegning kan oppnå.

Av Sven Arne Buggeland

Tilslaget på 8,9 millioner pund inkludert gebyrer var innenfor estimatet satt av auksjonshuset Christie’s i I London. Kjøperen er ikke identifisert.

Skissen måler circa 7,5 x 7,5 cm, på størrelse med en kvadratisk Post-it-lapp.

– Prisen er absurd, sier kunsthandleren Jean-Luc Baroni til New York Times.

Han ville verdsatt skissen til under 20 millioner kroner.

– Du kjøper et navn. Det har ingenting med begeistring for tegninger å gjøre.

Tilslaget torsdag kveld er auksjonsrekord for en tegning av Leonardo da Vinci.

– OK. Det er en Leonardo. Men den er så liten. Det er et frimerke, sier Baroni.

Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo Per Sigurd Tveitevåg Styve sa det samme til VG, da han kommenterte salget før auksjonen:

– På mange måter kjøper man ikke bare tegningen men en Leonardo Verket kunne neppe gått for samme pris om det var signert av en annen kunstner.

Tegningen «Et bjørnehode» er en delikat studie i såkalt «silverpoint»-teknikk, altså metallgravyr foretatt med en tynn sølvstreng velegnet for presise detaljer.

Skissen antas å være utført omkring 1480 av Leonardo da Vinci, universalgeniet som var maler, billedhogger, arkitekt, ingeniør, oppfinner og vitenskapsmann.

– Det er en nydelig, poetisk tegning, sier kunsthandler Stephen Ongin til New York Times.

Ifølge avisen var torsdagens salg i London av kunsteksperter antatt å være siste mulighet til å sikre seg en original Leonardo-tegning fra en privat samling.

Selger er antatt å være den amerikanske milliardæren Thomas S. Kaplan, som skal ha kjøpt tegningen av en kunsthandler i London i 2008.

REKORD: Maleriet «Salvator Mundi» av Leonardo da Vinci gikk for nesten fire milliarder kroner i 2017. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Den britiske kunstsamleren Sir Thomas Lawrence solgte da Vinci-skissen av bjørnehodet for 30 kroner på auksjon hos Christie’s i 1860.

Prisene på kunstverk av den italienske renessansemesteren har vært skyhøye, siden hans «Salvator Mundi» gikk for nesten fire milliarder kroner i 2017.

Selv en kopi fra 1700-tallet av da Vincis «Mona Lisa» gikk for 30 millioner kroner på auksjon i juni.

PARIS: Turguider i Paris demonstrerer ved å løfte plakater med «Mona Lisa» i været utenfor Louvre-museet, da den corona-stengte byen åpnet igjen i juli i fjor. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Nå spør kunsthandlere seg hva en annen tegning av den italienske renessansemesteren kan oppnå, et verk som eies av en pensjonert lege i Frankrike identifisert som Jean B.

Denne tegningen måler 19 x 13 centimeter, viser martyren St. Sebastian på ene siden og har vitenskapelige skisser på den andre.

Franske myndigheter har erklært tegningen en nasjonalskatt og ville strekke seg til 100 millioner kroner, men tilbudet ble avvist.

Auksjonshuset Tajan i Paris verdsatte i 2019 tegningen til 300 millioner kroner.

Eieren i 80-årene og hans familie har gått rettens vei for å få opphevet eksportforbudet for tegningen, slik at de kan selge på det internasjonale markedet.