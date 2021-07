SAMMEN MOT FAREN: Hertuginne Meghan Markle og prins Harry avbildet utenfor Operaen i Sydney, Australia. Foto: SAEED KHAN / AFP

Meghan Markles far truer datteren med søksmål

Faren til hertuginnen av Sussex, Thomas Markle, har ennå ikke fått sett de to barnebarna sine. Nå opplyser han at han er villig til å gå til søksmål for å få et møte.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

For bare litt over en måned siden fikk hertuginne Meghan Markle og prins Harry sitt andre barn.

To år gamle Archie Harrison Mountbatten-Windsor ble 7. juni storebror til Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor – oppkalt etter oldemoren og bestemoren.

Lykken var stor da datteren kom til verden. Men nå slår faren til Markle sprekker i idyllen.

Thomas Markle truer nemlig med å ta datteren og svigersønnen sin for retten for å se barnebarna.

– Jeg kommer til å ta saken opp for retten for å få se barnebarna mine i nær fremtid, sier han i et intervju med Fox News.

– Archie og Lillibeth er små barn. De er ikke politikk. De er ikke en del av spillet. Jeg håper at Dronning Elisabeth, de kongelige og folket av England stopper opp et øyeblikk og tenker på dette. Barna bør ikke straffes for det som er dårlig oppførsel av foreldrene, fortsetter han.

MED FØRSTEFØDTE: Prins Harry og Meghan Markle holder sønnen sin Archie. Bildet er tatt i 2019. Foto: Toby Melville / Reuters

Anstrengt far-datter-forhold

Far og datter Markle har hatt et anstrengt forhold siden 2018 da Meghan giftet seg med Prins Harry.

Det ble en del oppstyr da det kom frem at han hadde inngått avtale med paparazzifotograf for å iscenesette bilder av han under bryllupet. Under bryllupsseremonien skulle han føre datteren sin ned midtgangen, men Markle trakk seg fra jobben etter å ha fått et hjerteinfarkt.

Siden da har han kommet med flere stikk mot Meghan, blant annet har han beskyldt datteren sin for å ha «ghostet» hele familien sin og isolert seg.

Megan har senere fortalt i et intervju med Oprah at faren hennes har forrådt henne, og at hun finner det vanskelig å forsone seg med han.

Men nå er Thomas Markle, på grunn av heleproblemene sine, redd for at han aldri kommer til å se barnebarna sine.

PÅ UNIVERSITETSBESØK: Hertuginnen og hertugen av Susses på besøk hos Bath University i 2018. Foto: NEIL MUNNS / EPA

Stikk til Prins Harry

I det samme intervjuet fortsetter han å komme med stikk mot kongefamilien, og da spesielt mot prins Harrys kommende bok.

I 2022 kommer Prins Harry med memoarene sine der han vil brette ut om oppturer og nedturer, feilgrep og hva han har lært i livet.

Men Thomas Markle latterliggjør svigersønnen sin og sier at «med tre psykiatere og Oprah Winfrey» vil ikke prinsen ha så mye mer å fortelle – og henviser til det timelange intervjuet prinsen gjorde med Oprah tidligere i år.

I fjor opplyste det britiske hertugparet at de vil trekke seg tilbake fra kongelige plikter og bo vekselvis i England og USA.