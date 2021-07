Foto: Trond Solberg

Guri Solberg blir nyhetsanker: − Gleder meg

Guri Solberg avslører ny jobb.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TV 2-profil Guri Solberg, kjent som programleder for blant annet «Skal vi danse», «X Factor» og «Sommerhytta» blir nyhetsanker for TV 2 Nyhetskanalen fra midten av august. Det melder TV 2 fredag.

– Jeg gleder meg veldig. Aller mest til helt nye utfordringer. Jeg har aldri jobbet som ren nyhetsjournalist tidligere og heller ikke som nyhetsanker, så jeg går på en måte inn i dette som en fersking. Men samtidig har jeg mye erfaring fra andre områder, og den kombinasjonen har jeg tro på at blir bra, sier hun til kanalen.

Solberg har de siste årene ledet «Sommerhytta». TV 2 opplyser til VG at neste sesong av programmet allerede er spilt inn, og at det ikke er planer om utskiftninger av programlederrollen i fremtidige sesonger.

Redaksjonssjef i Nyhetskanalen, Silje Hovland, sier hun er fornøyd med sin nye signering.

– Det er en styrke for TV 2 at vi har programledere som kan bidra på flere steder, og jeg syns det er bra at Guri ønsker å utforske rollen som nyhetsanker. Vi får en travel høst med valgkamp før stortingsvalget, så Guri skal jobbe mye for Nyhetskanalen både i Bergen og Oslo.

I en kommende episode av «En kveld hos Kloppen» forteller Solberg at hun allerede har gjennomført flere testsendinger.

– Det var på en måte så vondt å se i ettertid, men veldig lærerikt. Jeg skjønner at når jeg tror at jeg er alvorlig, så må jeg bare trekke enda mer fra på det godsmilet, som jeg har hatt som en grunninnstilling i hele min tv-karriere, sier hun i programmet.