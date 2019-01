BURSDAGSPRINSESSE: Ingrid Alexandra. Foto: Julia Naglestad / Det kongelige hoff

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 15 år

Slottet har offentliggjort nytt portrett av prinsessen på bursdagen.

Prinsesse Ingrid Alexandra poserer naturlig og med ørlite sminke på det nye offisielle bildet. Hvordan dagen skal feires, står det ingenting om på Slottets hjemmesider .

– Tenk at det allerede er 15 år siden en gledesstrålende kronprins Haakon en vinterdag kom ut til oss på Rikshospitalet og fortalte at han var blitt pappa til «verdens vakreste jentebarn», sier TV 2s kongehusekspert , Kjell Arne Totland, til VG.

Han legger til at det har vært en sann glede å følge arveprinsessen i årenes løp.

– En veslevoksen og klok liten dame, som tidlig forsto at hun hadde en helt spesiell rolle og posisjon, og at det var henne fotografene kom for å ta bilder av. Allerede som liten sa at hun skulle «på jobb» når hun skulle representere sammen med de voksne.

Totland påpeker at Ingrid Alexandra i dag er en aktiv tenåringsjente med mange interesser.

– Som sin mor elsker hun å lese. I mange år ennå vil skole og utdannelse ha førsteprioritet, men foreldre og besteforeldre forbereder henne også nennsomt og klokt på den rollen som venter henne. Ingrid Alexandra får gradvis større oppgaver, - og hun utfører dem alle med bravur, mener Totland.

Han opplyser at feiringen av bursdagen startet tidlig i morges.

– På Skaugum er det nemlig tradisjon at resten av familien vekker bursdagsbarnet med bursdagssang og hjemmebakt kringle eller kake på sengen. Og om kvelden er det alltid familieselskap på Skaugum – med tanter og onkler og de mange søskenbarna. Og der er selvsagt alltid farmor og farfar også på plass. Kongeparet har i alle år hatt et svært nært og godt forhold til sin sønnedatter, og særlig dronning Sonja er på mange måter blitt en viktig mentor for barnebarnet, sier Totland.

21. januar har siden Ingrid Alexandra kom til verden i 2004, vært offisiell flaggdag i Norge, i likhet med bursdagene til kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Snart konfirmant

I forrige uke kunngjorde Kongehuset at prinsessen skal konfirmeres i Slottskapellet 31. august i år. Hun følger konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Prinsesse Ingrid Alexandra ble båret til dåpen av kong Harald i det samme kapellet lørdag 17. april 2004.

Tenåringsprinsessen er elev ved Oslo International School på Bekkestua i Bærum. Det har hun vært siden august 2014 , da kronprinsparet besluttet å ta barna ut av offentlig skole .

Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken til tronen etter sin far, kronprins Haakon (45).

Lillebror, prins Sverre Magnus, ble tenåring 3. desember .

