«FAMILIEFORØKELSE»: Meghan og prins Harry har fått seg ny hund, en liten Labrador-valp, i følge amerikanske People. Foto: Clodagh Kilcoyne / REUTERS

Nytt «familiemedlem» for Meghan og prins Harry

RAMPELYS 2018-08-27T22:11:48Z

Før hun flyttet til England for å gifte seg med prins Harry, måtte Meghan la yndlingshunden Bogart bli igjen i Toronto. Men nå har paret skaffet seg en ny hund.

Publisert: 28.08.18 00:11

Det melder amerikanske People som har fått bekreftet «familieforøkelsen». Valpen skal være en Labrador. Den kom til Meghan og Harry tidlig på sommeren og skal i følge People ha tilbrakt mye tid med paret både hjemme på Kensington Palace og på landstedet i Cotwolds.

Meghan hadde to hunder da hun ble kjent med prins Harry, men det var bare én av dem som kunne bli med til England. Hunden Bogart var rett og slett så gammel at han med stor sannsynlighet ikke ville tåle flyturen til Markles nye hjemland. Derfor overlot hun omsorgen for Bogart til gode venner i Toronto.

Men den yngste av hennes to hunder, Guy, ble med Meghan til England. Det var ingen tvil om at hun hadde et sterkt forhold til begge hundene sine. På den gamle instagramkontoen hennes, som nå er slettet, var det mange bilder av både Bogart og Guy alene og sammen med matmor.