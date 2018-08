STERKT FORSLÅTT: Det var under generalprøven til «Isdans» at Dorthe smalt ansiktet i isen da dansepartneren hennes mistet balansen. Elleve år senere har hun fortsatt ikke sett klippene av det som skjedde. Foto: Frode Hansen

TV 2-Dorthes døtre etter skrekkfallet: – «Vær så snill, mamma – ikke igjen»

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 08.08.18 13:50

Bare flaks gjorde at Dorthe Skappel ikke brakk nakken da hun for 11 år siden var utsatt for en stygg ulykke i TV 2-programmet «Isdans». Det har ført til skepsis på privaten før «Skal vi danse».

Tirsdag ble det klart at TV 2 -dronning og «God kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel (55) er én av 12 kjendiser som skal svinge seg på parketten i «Skal vi danse» i høst. Dermed gjør hun et aldri så lite dansecomeback, i 2007 var hun nemlig med i programmet «Isdans» på samme kanal.

– Jeg har egentlig skjøvet dette med «Isdans» vekk. Og jeg har heller ikke sett det fallet som det er snakket så innmari mye om. Alle blir jo kvalme når de ser det, og derfor ønsker jeg ikke se det selv heller. Det var veldig dramatisk for de menneskene rundt meg, men for meg gikk det veldig fort over til at «dette gikk greit». Sånn er jeg egentlig laget, forteller en åpenhjertig Dorthe Skappel til VG.

– Takker Gudene for at jeg lever

Men selv om 55-åringen med tiden har klart å skyve bort tankene om det som skjedde for 11 år siden, er det liten tvil om at fallet var nettopp det folk rundt henne opplevde det som: Dramatisk. Skappel ble nemlig hastet i ambulanse til Ullevål universitetssykehus etter at dansepartneren Janusz Komendera mistet balansen mens han holdt Dorthe over hodet i det som skulle være et foroverløft. Ansiktet hennes smalt i isen.

Senere la hun heller ikke skjul på hvor glad hun var for at det gikk så bra som det gjorde.

– Psykisk er jeg ute å kjøre. Det tøffeste for meg har vært å innse hvor nær jeg var å brekke nakken. En i produksjonen som så fallet mitt, kom bort i går og sa at den mannen reddet livet ditt. Jeg tror det var da det gikk opp for meg hvor alvorlig det kunne blitt. Jeg takker gudene for at jeg lever, uttalte hun til VG i 2007.

– Orker ikke flere sjokkbeskjeder

– Når du tenker på det som skjedde den gang, blir du ikke litt redd for at det skal gå galt igjen?

– For å si det sånn: Jeg har tenkt mer på dette nå enn på lenge når spørsmålene nå dukker opp igjen. Men vil jeg legge bånd på meg selv fordi dette skjedde i «Isdans»? Nei, jeg tror ikke det. Og det sa jeg til de hjemme også, at om jeg skal være med på dette, så må jeg få lov til å gjøre alt. Da må jeg pushe mine grenser maksimalt. Og så får det gå som det går.

Den stygge ulykken i 2007 ser du under. NB. Sterke bilder.

Men om Dorthe selv går på med friskt mot, legger hun ikke skjul på at de hjemme, ektemannen Jon og spesielt døtrene Maria og Marthe, var ganske mye mer skeptiske til «Skal vi danse»-deltagelsen enn henne selv.

– Døtrene mine sa «Vær så snill mamma, ikke gjør dette igjen». På en måte ble dette sagt litt på fleip, men ja, det har vært snakket om. «Nå må du holde deg unna, vi orker ikke flere sjokkbeskjeder om at du er blå herfra til månen». Den har de fått litt mange ganger. Du vet, det er noe med det at når du blir utsatt for skader selv, så er det en ting, men når de du er glad i skader seg, så er det mye sterkere.

Men etter hvert fikk Dorthe overbevist familien om at det eneste rette var å takke ja til «Skal vi danse».

Ledet «Gullruten» med blåveis

– Det tok litt tid før de fikk fordøyd det. Jeg husker jeg sa til Marthe at «Hvis du ble spurt, hva hadde du sagt da?». Jeg hadde selvsagt sagt ja, sa hun. Sannheten er at det er et så stort privilegium å få være med på det her. Jeg må bare omfavne det med alt jeg har. Og når jeg tenker over det, så slår det meg at dette skal jeg holde ut så lenge jeg bare klarer, sier hun med et smil.

Like etter «Isdans»-ulykken i 2007, tøff som hun er, og med en stor blåveis i ansiktet, ledet Dorthe Gullruten fra Grieghallen i Bergen. Det innebar blant annet røntgenundersøkelser på Haukeland sykehus i tiden mellom generalprøven og hovedshowet, der det ble konstatert indre blødninger.

– Hvordan klarte du å lede «Gullruten» etter noe sånt?

– 99 prosent av det handler om teamet rundt, som la til rette for at alt skulle gå bra. Det er alltid nerver involvert, men det som er så rart er at når jeg gikk ut på «Gullruten» den gangen, tenkte jeg bare «Vet du hva, jeg har vært igjennom det aller verste». Dette var bare en dans på roser. På mange måter tror jeg det var min beste «Gullruten». Jeg var så sikker på meg selv og følte meg så sterk. Uovervinnelig. Jeg hadde vært gjennom så mye, forteller hun.

Drøye to år etter den brutale «Isdans»-opplevelsen, skadet Dorthe seg igjen. Denne gangen i forbindelse med et kraftig «magaplask» i «Camp Senkveld» på TV 2.