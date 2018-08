ANDRE KONSERT: Post Malone spiller andre konsert i Norge på en drøy måned. Artisten avslutter hele ballet på Findings lørdag kveld. Foto: Paul Morigi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Strømmesensasjonen Post Malone setter stadig nye rekorder

RAMPELYS 2018-08-17T07:44:19Z

Han er bestevennen til Justin Bieber, har ansiktet full av tatoveringer og setter stadig nye strømmerekorder. Hvem er egentlig Post Malone (23) som avslutter Findings-festivalen på lørdag?

Publisert: 17.08.18 09:44 Oppdatert: 17.08.18 11:09

Ayy, I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, Man, I feel just like a rockstar

Strofen kommer fra den kjente låten «Rockstar» som klatret seg på førsteplass på VG-lista i fjor. Låten, som er den fjerde mest avspilte låten på Spotify , har over én milliard avspillinger på strømmetjenesten. Det er kun Ed Sheerans «Shape of You», «One Dance» av Drake og «Closer» av The Chainsmkoers som ligger foran «Rockstar».

Med andre ord – «Rockstar» blir i snitt streamet 100 millioner ganger i måneden, over tre millioner ganger om dagen, og 125 000 ganger i timen.

Men hvem er egentlig den 23 år gamle artisten som har blitt en av verdens mest kjente stjerner?



Starten: White Iverson, en sang fylt med basketballmetaforer

Vi skrur tiden tilbake til februar 2015.

19-år gamle Post Malone, eller Austin Richard Post som han opprinnelig heter, har akkurat flyttet til Los Angeles etter å ha droppet ut av Tarrant County College. Etter å ha blitt født og vokst opp i Syracuse, New York, flyttet han til Texas da han var ni år fordi faren fikk jobb i NFL-klubben Dallas Cowboys. Post begynte å spille gitar da han var rundt ti, og lærte mye av spillet «Guitar Hero».

Helt ukjent for folk flest begynte han i februar å skrive sangen «White Iverson», som en hyllest til den amerikanske basketballstjernen Allen Iverson. Hvorfor White Iverson? Han har selv sagt at han så ut som den hvite Allen Iverson med sine fletter i håret, derfor ble sangen hetende «White Iverson».

– Jeg hadde ikke planer om å slippe den, men sangen ble lekket på nettet, og da tenkte vi «fuck it». Så la vi den ut, sa han senere i et radiointervju med DJ Skee.

Sangen ble en massiv hit på SoundCloud. På en drøy måned ble låten spilt av over en million ganger. Dørene åpnet seg for alvor for Malone etter låten, som for øvrig valgte navnet Post Malone helt tilfeldig. Han brukte en «rap name generator» for Malone, mens Post er etternavnet.

Kjennskapet til Bieber og «Déjà Vu»

Så ble han kjent med Justin Bieber . Post ble med på «Purpose»-turneen til Bieber, og senere lagde de låten «Déjà Vu», som er på det første albumet til Post, «Stoney». Låten nådde 75. plass på Billboard Hot 100.

– Han er superfet. Han har en enorm arbeidsmoral. Han er et kjempetalent. Han er min storebror, jeg elsker han, har Malone uttalt om kanadieren . Han har også sagt at «Justin er en av mine beste venner. Vi fester og har det gøy sammen. Han har lært meg så mye».

I en video som gikk viralt for bare en drøy måned siden , uttalte Malone at han ville opptre i bryllupet til Bieber gratis.

– Det hadde jeg ville elsket. Fuck yeah, jeg hadde gjort det gratis. Jeg kan være blomstergutt! Han er veldig glad, og jeg elsker å se «my boy» glad, sa han i videoen.

Albumet «Stoney», som het akkurat det fordi hans tidligere kallenavn var Stoney Maloney grunnet all røyking, solgte til trippel platinum og nådde fjerdeplass på Billboard 200. Kjente sanger på albumet er «Congratulations», «I Fall Apart», samt nevnte «White Iverson» og «Deja Vu».

Men det var da oppfølgeralbumet «Beerbong & Bentleys» kom ut i april 2018 at det virkelig tok av. Først kom «Rockstar» ut, som singel, i september 2017. Den nådde førsteplass på Billboard Hot 100. Det gjorde senere også låta «Psycho», som er laget med Ty Dolla $ing.

Utallige rekorder med nytt album

I tillegg smadret han rekorden med flest sanger på Billboards Top 20 på Billboard de første drøye tre ukene. Han hadde ni sanger inne og knuste rekorden til The Beatles på seks fra 1964. Og hvor mange ganger ble albumet streamet den første dagen? Bare 78,7 millioner verden over. Det var også ny rekord for Spotify.

Likevel fikk albumet, som lå 13 uker på VG-lista og var nummer en i syv uker, bare terningkast tre av P3 . «Selv om beerbongs & bentleys passer perfekt som bakgrunnsmusikk til hva som helst, blir det for repetitivt og statisk, selv om platens relativt rike sjangerblanding gjør sitt for å ikke kjede lytteren», skriver anmelder Ali Soufi-Grimsrud.

Men hva slags musikkstil toucher egentlig Post Malone innom?

Sanger som «Better Now» har en hip-hop-vibe over seg, men Malone selv sier at musikken hans ikke har en spesifikk sjanger.

– Jeg kjenner på problemene som kommer med å være en hvit rapper. Men jeg vil ikke være en rapper. Jeg vil bare være en person som lager musikk. Jeg lager musikk som jeg liker og som jeg syntes «kicks ass».

Det har vært stille fra Malone den siste tiden på musikkfronten, men han var med på «Jackie Chan», sammen med Tiesto, Preme og Dzeko. Sangen ligger på 15.plass på «Global Top 50» på Spotify med 2,5 millioner avspillinger hver dag. På plassen foran? «Better Now», med 2,6.

Nå jobber han med et tredje album, og han har både gitt uttrykk for at han digger musikken til Mac Miller og Eminem. Noe samarbeid skal man fort ikke se bort fra ...

De elleville tatoveringene – overalt

En annen ting han har blitt kjent for de siste årene, er hans mange (og synlige) tatoveringer. Post har selv sagt at han ble inspirert av Justin Bieber til å få tatoveringer, og de er ikke vanskelige å få øye på når man ser 23-åringen.

De man utvilsomt legger merke til først, er tatoveringene i ansiktet. «Stay Away» står det over det ene øyet. «Always Tired» under øynene. «Fordi jeg alltid er sånn», har han sagt om tatoveringen under øynene. Han har en piggtråd øverst i pannen, et sverd på den ene siden, et lite smilefjes under det ene øyet, samt en Playboy-logo like siden av, og nå nylig ... ja, det er vanskelig å si hva det er.

I tillegg har han en tatovering av den avdøde rapperen Lil Peep ved bicepsen. En stor bjørn på oversiden av håndleddet. Én av John F. Kennedy på hånden. Jimi Hendrix, Dimebag Darrell, Jim Morrison, John Lennon, Stevie Ray Vaughan, Kurt Cobain og Elvis Presley har fått plass på hver sin finger.

– Uten disse gutta hadde jeg ikke lagd musikk, har han sagt i en video publisert av GQ .

Han har også en svær ørn på nakken og en bisonskalle i nakkepartiet, i tillegg til et dødningshode med Texas-flagget og gulltenner, som Post selv bruker i tide og utide, på den ene leggen. Og som om ikke det var nok, har han også en under haka. Der står det «STONEY» i store bokstaver.

Han spilte på Stavernfestivalen i midten av juli og fikk terningkast tre av VGs anmelder . Kim Klev var ikke imponert:

Likevel er konserten hans, som strekker seg over en drøy time og inkluderer et malplassert akustisk nummer («Feeling Whitney»), stort sett kjedelig. Det skyldes primært den store svakheten til Post Malone: han har bare ett modus, nemlig gretten og seig traprap kretsende rundt den grusende whiskeyrøsten hans.

Nå har han akkurat vært i Sverige, og avslutter Findings Festival på lørdag.