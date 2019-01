VENNINNER: Sigrid Bonde Tusvik og Else Kåss Furuseth feiret nyttårsaften sammen i år. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Slik feiret norske kjendiser nyttårsaften

Mens noen valgte å ringe det nye året inn med bobler og paljetter, valgte andre å feire med film og kosebukse.

2018 har vært et minnerikt år for mange av våre norske kjendiser – og i kjent stil, valgte flere av dem å reflektere over året som har gått på sosiale medier.

Én av disse, var danser og TV-personlighet Stian Blipp , som har hatt et mildt sagt innholdsrikt 2018. 2018 har nemlig vært et år med store endringer for kjendisen, både på jobb og på privaten. Ikke bare var det året han giftet seg med Jamina Iversen og ble pappa for aller første gang . Det var også året han overtok staffetpinnen fra Thomas Numme og Harald J. Rønneberg og fikk prøve seg i rollen som programleder i Senkveld sammen med Helene Olafsen.

– 2019, jeg håper du er en av de snille, men uansett, så er vi klar for deg! Godt nyttår <3, skriver han på Instagram.

En annen som valgte å feire det nye året med sin «bedre halvdel», var Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent under artistnavnet Kygo , som valgte å ringe det nye året inn med kjæresten Maren Platou på Geilo. Kjæresteparet har holdt en lav profil inntil stjernen slapp sin siste musikkvideo der Platou spiller en prominent rolle .

Ifølge han har fansen mye å se frem til i året som kommer. Stjernen skriver nemlig på Instagram at han ikke kan vente med å vise dem hva han har jobbet med i året som har gått.

Märtha Louise valgte å publisere en «selfie» av seg selv med stjerneskudd i hånden der hun ønsket alle av hennes følgere et riktig godt nyttår.

Tidligere i år kunne prinsessen røpe at hun skulle legge ned «engleskolen» for å fokusere på andre prosjekter . I år lanserte hun blant annet sin egen hestekanal på YouTube og hadde sin første trav-debut på Bjerke .

2018 var også året hun bestemte seg for å selge kongefamiliens ferieparadis på Hankø , et feriehus som har vært i familien i over 70 år.

Droppet paljettkjolen

Blogger Kristine Ullebø valgte, i motsetning til mange av de andre, å droppe paljettkjole og fest i år til fordel for «Løvenes Konge» på skjermen i før kosebukse. Kvelden feiret med bestevenninnen og modellen Helene Hammer.

For Fotballfrue - bloggeren Caroline Berg Eriksen , var 2018 året hun debuterte på TV-serien «Bloggerne », som hun også har takket ja til å være med i i året som kommer.

Forventningene til 2019 er høye, forteller hun på Instagram mens hun samtidig benytter anledningen til å takke alle sin følgerne for all kjærlighet og støtte de har vist henne i år.

For Sigrid Bonde Tusvik ble nyttårsaften tilbrakt med både familie og venner. Først publiserte hun nemlig et bilde med datteren Jenny, hvor de begge glitrer i matchende gullpaljett-kjoler.

Kort tid etterpå dukket en annen kjenning opp på Instagram-kontoen til Tusvik, nemlig venninne og komiker Else Kåss Furuseth. Også hun valgte å kle seg på tradisjonelt vis – i paljetter. Det samme gjorde venninnen, KK-journalist Benedicte Wessel-Holst.

For Thomas «Fingern» Gullestad endte kvelden fuktig i badekaret etter en tur på sykehuset, skriver Jenny Skavland på Instagram. Paret er kjent for å tulle med hverandre på sosiale medier – og årets siste kveld var intet unntak.

– Da har vi endelig fått krøplingen hjem fra sykehuset, skriver hun mens hun gliser og stolt viser frem graviditetsmagen sin.

VGTVs egen Morten Hegseth var mer fornøyd med året som gikk enn bildet han la ut av seg selv. I Instagram-innlegget hans beskriver han 2018 som det «råeste året» og erkjenner samtidig at 2017 slettes ikke hadde vært noen «høydare».

– Jeg vet jeg er heldig. PS: 2017 var rass, skriver han.

Kjendisstylist Storm Pedersen valgte å tilbringe kvelden med venninnen og programleder Jannicke Weeden.

Pedersen skriver i innlegget at han håper 2019 skal bli bedre enn året som har gått. Stylisten har nemlig slitt med helseproblemer det siste året, og skriver at han ønsker å fokusere på å endre livet sitt til det bedre i året som kommer.

– Jeg er faktisk kjemperedd for å bli skuffet, men jeg er også veldig glad for at livet går videre og at ingenting forbli det samme, skriver han.

Popstjernene og bestevennene Astrid Smeplass og Julie Bergan startet dagen på sporty vis med en forfriskende skitur på Geilo, sammen med TV 2 – journalist Lise Marit Syftestad.

Med til Geilo var også Astrid Smeplass’ kjæreste, kajakkpadler Per Christian Wessel.

Forholdet avslørte hun på selveste Valentines Day i år på på sin egen Instagram-konto.

Blogger Anniken «annijor» Jørgensen valgte å feire nyttårsaften i varmere strøk, nærmere bestemt på nordmennenes favorittøy Gran Canaria. Med tanke på det turbulente året bloggeren har hatt, er nok ikke et lite avbrekk i solen så dumt.

Det har nemlig stormet rundt «Annijor» etter at hun ga ut boken «Bare en natt til» som det nesten ble rettstvist om . Bokdebuten startet som en enorm glede for bloggeren, men endte opp som «et helvete», som hun beskrev det selv til VG i desember .

– Det var drittøft. Det var en knekk. Nå tar jeg meg en måned ferie. Jeg har stresset på meg magesår, forteller hun til VG under presselanseringen av «Bloggerne», som hun også er aktuell i det serien går inn i sin tiende sesong.