PAR: Chloe Green og Jeremy Meeks på Princess Grace Awards Gala i Beverly Hills i oktober i fjor. Foto: MARK RALSTON / AFP

Us Magazine: Topshop-arving gravid med kjendiskriminell

Publisert: 29.03.18 04:53

RAMPELYS 2018-03-29T02:53:57Z

Jeremy Meeks (34) – mannen som ble modell etter at arrestfotoet hans gikk verden rundt – venter angivelig barn med milliardærarving Chloe Green (27).

Chloe Green, datter til den britiske milliardæren Sir Philip Green, er gravid for første gang, melder Us Magazine , som hevder å ha svangerskapet bekreftet fra kilder tett på den vordende moren.

Flere andre store medier har kastet seg over nyheten, deriblant Vanity Fair .

Barnefaren er amerikanske Jeremy Meeks . Mens Green er arving til en rekke britiske kjedebutikker, deriblant Topshop og Topman, er Meeks best kjent som «den vakre forbryteren».

Meeks ble arrestert av politiet i Stockton i California i juni 2014, mistenkt for gjengkriminalitet og våpenbesittelse. Etter pågripelsen publiserte politiet et såkalt «mugshot» av arrestanten på sin Facebook-side .

To år i fengsel

Det ble starten på en kjendistilværelse for 34-åringen. Bildet spredte seg lynraskt i sosiale medier, og Meeks fikk kallenavnene «Hot felon» og «Dreamy McMug» .

Men før han kunne nyte godt av alle modelltilbudene, måtte Meeks sone 27 måneder bak murene etter å ha blitt dømt på flere av totalt 11 tiltalepunkter. Da hadde han allerede sittet over et halvt år i varetekt fordi han ikke hadde råd til å betale kausjonen på syv millioner norske kroner.

Paret ble kjent med hverandre i fjor sommer, men Meeks var da gift med Melissa Meeks (38), som han har en sønn med.

Han har i tillegg vært stefar for ekskonas to barn fra et tidligere forhold, og hun skal ha tatt nyheten svært tungt da bildene av ektemannen og hans nye flamme uventet dukket opp i blader og aviser.

Meeks søkte om skilsmisse i oktober i fjor, men ifølge amerikanske medier er eksparet ennå ikke formelt skilt.

Samme måned som han søkte om å skilles fra kona, viste Meeks og Green seg sammen offisielt for første gang – under Princess Grace Awards Gala i Beverly Hills.

Green og Meeks demonstrerer mer enn gjerne sin kjærlighet offentlig, selv om de har til gode å kommentere den påståtte babynyheten.

I februar postet førstnevnte dette kyssebildet til ære for kjærestens bursdag:

Noen få dager senere svarte Meeks med å poste dette bilde av seg og Green med teksten: « Gratulerer med valentindagen, kjære. Den første av mange. Jeg elsker deg. »:

