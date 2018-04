ARRESTERT: T.J. Miller ble arrestert mandag kveld. Her fra premieren på filmen «How to Train Your Dragon 2» i 2014. Foto: GUS RUELAS / X02203

Skuespiller T.J Miller arrestert for falsk bombealarm

Publisert: 10.04.18 21:04 Oppdatert: 10.04.18 22:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-10T19:04:27Z

«Silicon Valley»-skuespilleren ble arrestert mandag kveld på flyplassen Laguardia i New York, skriver flere internasjonale medier.

36-åringen er siktet for å forsettlig formidle falsk informasjon om en eksplosiv gjenstand på et tog til Connecticut til politiet, skriver Variety . Hendelsen skal ha skjedd tidlig i mars.

Nettstedet viser til en pressemelding som er sendt ut fra myndighetene, hvor det står at Miller skal ha ringt nødnummeret 911 og sagt at en kvinnelig passasjer hadde en bombe i vesken. Politiets bombegruppe skal ikke ha funnet eksplosiver på toget.

En av politimennene på stedet skal ha mistenkt at skuespilleren var påvirket av alkohol. Siden fant etterforskerne ut at Miller var på et annet tog enn det han først hadde beskrevet.

Miller skal ha møtt opp i retten tirsdag og ble løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar, eller 784.000 norske kroner.

Nå risikerer han fengsel i fem år.

36-åringen har ikke uttalt seg om saken.

Miller er blant annet kjent fra HBO-serien « Silicon Valley », i rollen som Erlich Backmann. Han returnerer også i den andre installasjonen av «Deadpool» som bartenderen Weasel. Han er også aktuell i Steven Spielbergs nye folk «Ready Player One», som fikk terningkast fem i VG .

Komikeren og skuespilleren skal etter planen til Norge 6. juni for å holde stand up-show i Folketeateret. Turneen går også innom Stavanger og Bergen. Erik Uppstrøm i bookingbyrået Atomic Soul, skriver i en epost til VG at showene vil gå som planlagt.

Miller var tidligere i år i hardt vær etter å angivelig ha slått sin personlige sjåfør etter et argument om president Donald Trump. Kjendisnettstedet TMZ skriver at de to partene skal ha kommet til enighet, men vilkårene er ikke kjent.

Denne artikkelen handler om Silicon Valley