Kari Jaquesson klagde inn NATT & DAG til PFU - fikk medhold

Publisert: 22.03.18 12:22

Den tidligere trimdronningen klaget inn gratisavisen Natt og Dag for PFU etter at de skrev at hun har ment at jødene står bak ISIS.

Saken ble behandlet i et møte i Pressens faglige utvalg torsdag.

Det er artikkelen «Topp 9 artige radikaliseringer » Jaquesson har reagert på. Teksten i avisen lyder slik:

Listens mest åpenbare, samtidig mest absurde? Reisen hennes har gått fra aerobic-instruktør på God Morgen Norge til Syria-farer. I mellomtiden har hun gitt ut kostholdsbøker, vært medlem i Kvinnegruppa Ottar, vært lettkledd på forsiden av Mann, ment at jødene står bak ISIS… Helt rå radikalisering, Kari!

Flertallet i PFU kom til konklusjonen at Natt og Dag har opptrådt kritikkverdig.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen mener ifølge Journalisten.no at Natt og Dag brøt med faktakontroll da de skrev at Jaquesson har ment at jødene står bak terrorgruppen ISIS.

Johnsen tok dissens etter sekretariatets innstilling om at Natt og Dag ikke hadde brutt god presseskikk, og flertallet i PFU snudde. Sekretariatet mente avisens omskriving av Jaquessons sitat (fra en Facebook-oppdatering) var innenfor hva som må aksepteres i satiresjangeren.

I Facebook-oppdateringen stilte Jaquesson spørsmål om hvorfor ISIS ikke har angrepet Israel.

Natt & Dags redaktør Nikolai Melamed Kleivan sier til VG at redaksjonen koste seg med overføring på storskjerm, og brukte seansen som teambuilding.

Til PFUs konklusjon har han dette å si:

– Vi registrerer at pressens faglige utvalg synes vi ikke er morsomme, sier han og mener utvalget ikke har god nok kunnskap om hvordan Jaquesson og hennes likesinnede formulerer seg.

– Utvalgets konklusjon føles litt som å få kjeft av en uønsket og veldig teit steforelder. PFU er ikke faren vår! Men det er sårende å ikke få ros for å ha gått med på behandlingen, sier Kleivan og viser til PFUs behandling av Resett.