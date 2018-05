KLAR: Hilde Skovdahl lover nye sprell. Foto: Line Møller

Charter-Hilde gjør comeback på TV

Publisert: 25.05.18 16:16

RAMPELYS 2018-05-25T14:16:32Z

Charter-Hilde har holdt en lav profil de siste årene. Det blir det slutt på nå, lover den folkekjære realitystjernen.

Den siste tiden har TV 3 etterlyst deltagere til en ny sesong av Charterfeber. Den populære realityserien har ligget i dvale siden 2013. Totalt ble det produsert og vist 8 sesonger - og serien fikk også kritikk .

Henrykt

Selv om kanalen fremdeles leter etter deltagere, avslører de allerede nå at en allerede er på plass - og bekreftet.

– Hilde er Charterfeber, Charterfeber er Hilde. Da vi satt oss ned for å legge deltakerkabalen for den nye sesongen, var det i begynnelsen ett navn som var på alles lepper, og vi er selvfølgelig henrykte over at Hilde ville være med til varmere strøk for en helt ny runde med Charterfeber, sier kommunikasjonssjef Line Vee Hanum.

Overrasket

Hovedpersonen selv fikk ante fred og ingen fare da telefonen kom.

– Jeg ble veldig overrasket, jeg ble tatt litt på senga. Det har gått så mange år siden sist. Men selvsagt sa jeg ja, dette er en glede og en fest, sier Skovdahl til VG.

Den aller første sesongen var uten Charter-Hilde, ellers har hun deltatt i samtlige. I 2013 var det nære på.

– Jeg hørte ingenting fra TV 3, men mange fans la press på kanalen. Så jeg fikk være med, sier Skovdahl.

Blir stoppet på gaten

Hun tror den største forskjellen på Charterfeber i 2006 og denne gang er at hun nå blir gjenkjent.

– Det blir litt annerledes Charterfeber av det. Jeg er spent og gleder meg veldig, sier hun.

Hun ser frem til et opphold på Gran Canaria.

– Man må by på seg selv og le masse. Noen tror at vi er på en snurr hele tiden. Men jeg er altså totalavholds og har ingen planer om å endre på det, sier Skovdahl.

Hun har nettopp flyttet til Fredrikstad, der hun har kjøpt seg hus. Til daglig driver hun et selskap som har spesialisert seg på motivasjonskurs og coaching.

– Jeg elsker Fredrikstad. Det er pulserende, kontinentalt og har mange hyggelige mennesker, sier hun.

Søker pensjonister

TV 3 opplyser at de har fått mange gode søknader til årets sesong - men at det er en gruppe de gjerne skulle hørt mer fra.

– Det vi mangler er særlig pensjonister, så om det er noen turglade pensjonister som vil være med på tur tar vi gjerne i mot søknader, sier Vee Hanum.