Nicolay Ramm bedyret sin kjærlighet fra scenen – så svartnet det for ham

Publisert: 05.05.18 23:53

BERGEN (VG): – Jeg husker ikke et ord av hva jeg sa i talen min, jeg håper jeg sa noe hyggelig, sa en overrasket Nicolay Ramm (29) etter at han vant folkets pris på «Gullruten».

– Det er uvirkelig. Jeg kom til Bergen for å være med på festen, og for å oppleve dette for første gang! Og så tar jeg søren meg prisen med meg hjem! Jeg trodde virkelig ikke på det, sa en overveldet Nicolay Ramm da han stakk av med publikumsprisen i Grieghallen i kveld.

Så overveldet var han at han hadde fullstendig blackout da han kom ned fra scenen.

Med seg på « Gullruten » hadde han samboeren Josephine Leine Granlie.

– Jeg elsker deg, erklærte Ramm til kjæresten da han sto på scenen, selv husket han ikke mye av det.

– Du skrøt jo veldig av kjæresten din?

– Ja, gjorde jeg det? Så bra, jeg husker virkelig ikke om jeg gjorde det eller ikke. Da gjorde jeg det da. Det var ektefølt altså, understreker den forelskede programlederen.

Han ble helt satt ut da han ble ropt opp som vinner, og takket spesielt kjæresten fra scenekanten.

– Hun er helt unik.

– Tror du hun satt med en tåre i øyekroken her eller?

– Det håper jeg. Jeg vet ikke, jeg så henne faktisk ikke. Kysset jeg henne ikke før jeg gikk ned da? Jeg tror jeg ga henne et lite smask der i det jeg ble ropt opp. Da svartnet det litt for meg. Når jeg går ned trappene her står Stian Blipp der liksom. Som jeg så på TV for fem år siden, og drømte om å bli som. Så står han der med en pris til meg! Det er ellevilt, sier en forfjamset Ramm.

– Snakket du med Josephine etterpå?

– Nei, det ble ikke så mye prat. Vi hadde en imellom oss på plassen vår. Vi utvekslet blikk da, som sa at «dette var stort». Det var jo så vidt jeg fikk henne til å bli med hit, vi fikk billetten hennes i går. Jeg ville hun gjerne skulle få oppleve dette.

Og det fikk hun, med en kjærlighetserklæring attåt. Og det syns Nicolay er fortjent, selv om han ikke husker så mye av det:

– Hun er jo den som gjør at jeg kan leve ut drømmen min, da. Hun tar de tøffe takene og hjelper til med de hverdagslige praktikalitetene som må til for at jeg skal kunne leve ut min drøm og lidenskap. Jeg er jo helt arbeidsnarkoman, avslutter komikeren.

