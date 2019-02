IKKE HVERANDRES KOPP TE: Komikerne Ørjan Burøe og Sigrid Bonde Tusvik. Foto: VG

Sigrid Bonde Tusvik slår tilbake mot Ørjan Burøe: - Det er ett eller annet som skurrer

Mandag unnskyldte Ørjan Burøe trakasseringsanklagene han har mot seg. Tirsdag får han passet påskrevet av Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne. – Vondt, sier Burøe.

Publisert: 12.02.19 11:54 Oppdatert: 12.02.19 17:25







Mandag gikk Ørjan Burøe (44) ut på sin egen podkast og fortalte om hvordan han har opplevd anklagene om trakassering, og sin versjon av hvordan han har oppført seg.

En av historiene han tok opp, er en historie fra et julebord hvor han var med Sigrid Bonde Tusvik. Tusvik har beskrevet hendelsen slik i en tidligere episode av podkasten «Tusvik og Tønne»:

«Ørjan Burøe har tatt folk på rumpa og på min gravid-tiss på julebord, der jeg sitter fuckings klin edru og blir tatt på fitta under en tale».

les også Sykdom, brudd, kjærlighet: Slik går det med «Bloggerne»

Ikke imponert

Tirsdag snakker Tusvik igjen om Burøe i en ny episode av «Tusvik og Tønne», hvor det skinner gjennom at hverken hun eller Lisa Tønne er veldig imponert over Burøes uttalelser.

– I podkasten (hans) høres det ut som det var min feil. For det var min feil at jeg har en bred tiss, sier Tusvik og viser til den nevnte julebord-episoden.

Burøe har i tillegg til trakasseringsanklagene fått internasjonal oppmerksomhet for denne dansevideoen med sønnen:

les også Komiker Ørjan Burøe om videosuksess: – Noen synes det er dårlig gjort

Burøe omtalte episoden i sin podkast mandag.

– Jeg var ekstremt full. Det er ingen unnskyldning, men jeg skulle være morsom. Jeg skulle ta en snap der jeg tok Sigrid på innsiden av låret og sa «her er du sexy», og så skulle jeg ta henne på magen og si «her er du gravid», sa han.

Reagerer

Tusvik forteller også at hun kjenner til at Burøe via sin advokat John Christian Elden har sendt ut brev til personer som har anklaget Burøe for trakassering.

SA UNNSKYLD: Ørjan Burøe ba om unnskyldning for oppførselen sin i sin egen podkast mandag. Men Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne gir seg ikke. Her er han avbildet sammen med kona Marna Haugen. Foto: Odin Jæger

– Jeg synes det er interessant at man vil renvaske seg, men også true folk til taushet. Da er det ett eller annet som skurrer, hvis det er lov å si. Det er rart at advokater sender brev på vegne av Ørjan Burøe, som samtidig legger seg flat, sier Tusvik.

Tusvik skriver i en sms til VG at hun ikke har noe ytterligere å tilføye.

Lisa Tønne sier på sin side at hun reagerer på hvordan Burøe omtaler sine egne, mer generelle, feiltrinn.

– Jeg synes kanskje det er en underdrivelse å si «det var dumt av meg å flørte med andre jenter enn min kjæreste». Jeg tror de jentene som ligger strødd etter Burøe følte det var litt mer enn flørting, sier hun.

Til VG sier manager for Ørjan Burøe, Erland Bakke, at Sigrid Bonde Tusvik har endret sin mye omtalte julebordhistorie med tiden.

– Først sa hun at hun ble tatt på innsiden av låret. Så ble hun tatt på tissen. I podkasten i dag skal han ha grafset henne på tissen. Uansett er dette noe en ikke skal akseptere. Det er trist at Sigrid aldri vil akseptere unnskyldningen til Ørjan, og at de fremfor å gi kommentarer til redaksjonelle miljøer velger kun å snakke om dette i podkasten sin, mener han.

Burøe er oppgitt

Ørjan Burøe legger ikke skjul på at han er oppgitt over Tusvik og Tønnes siste podkast.

– Jeg har sagt unnskyld mange ganger, også på telefonen til Sigrid. Jeg sier unnskyld i en podkast, og får denne. Da har jeg rett og slett ingen plan b. Jeg har familie og barn, og føler meg bare sliten. Rådløs og litt målløs. Det er en helt ny verden for meg, sier han til VG.

Komikeren understreker at unnskyldningen ikke kommer i et forsøk på å skåne sine egne barn.

– Det var en oppriktig unnskyldning. Og i min barndom ble jeg opplært til at det er viktig med tilgivelse. Tidligere har jeg også skrevet kronikken «Kan vi tilgi» i forbindelse med at broren min døde i en bilulykke. Derfor synes jeg dette er vondt, rett og slett, forteller 44-åringen, som har fått mange positive tilbakemeldinger etter mandagens podkast.

– Noen har selvsagt ikke vært så positive, og. Men det tøffeste for meg har uansett vært å rette opp i det som har med familien min å gjøre. Jeg prøver å se fremover, men noen skal hele tiden dra meg bakover igjen. Det er urimelig. Det er vel kanskje noe jeg må tåle, men jeg skjønner det ikke lenger. Jeg sitter og ser på hvor skadelidende mine barn blir av dette, og til slutt er det dem som blir krenket, ikke jeg. Jeg forstår ikke agendaen.

– Tusvik mener at du, gjennom advokat Elden, har forsøkt å true folk til taushet gjennom å sende brev til dem?

– Det kan min manager, Erland Bakke, svare på. Men det er ikke skrevet et eneste brev med trussel om anmeldelse. Vi har kun vært i dialog med én jente, og forsøker ikke å bringe noen til taushet.

les også Kjendisene får hundretusener for reality - trekker seg uten konsekvenser

– Lisa mener du gjemmer deg bak at du har vært «litt for flørtende», men at det egentlig handler om mer upassende oppførsel enn som så?

– Det får Lisa stå for selv. I podkasten sier jeg ikke bare at jeg har vært flørtende, men også upassende. Men de velger å dra fram det de selv synes er viktig. Jeg hadde ingen baktanker med den unnskyldningen jeg kom med, og hadde heller ikke noe manus, sier Burøe, som ikke vil ha problemer med å møte hverken Sigrid Bonde Tusvik eller Lisa Tønne igjen.

– Jeg er en voksen mann, så det går nok helt fint, mener han.