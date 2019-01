SLAPP VOLDSTILTALE: Alec Baldwin (60) møtte onsdag i retten etter en parkeringskrangel. Foto: Thomas Nilsson / VG

Alec Baldwin (60) må ta sinnemestringskurs

RAMPELYS 2019-01-24T10:29:07Z

Skuespilleren slipper voldstiltale til tross for at var anklaget for å ha slått ned en mann etter en parkeringskrangel.

Publisert: 24.01.19 11:29

Baldwin møtte onsdag i retten, hvor han erklærte seg selv skyldig i å trakassere en mann etter en krangel om en parkeringsplass i november.

Ifølge CBS New York slapp skuespilleren en voldstiltale fordi han gikk med å en avtale om annengrads trakasseringstiltale, samt sinnemestringskurs.

Ifølge politiet oppsto parkeringsuenigheten da en 49 år gammel mann tok en plass foran Baldwins hjem i Greenwich Village i New York, samtidig som Baldwin var i gang med å rygge inn på en aktuelle plassen.

Baldwin har innrømmet å dytte til 49-åringen, og ifølge aktoratet skal skuespilleren ha sagt til en politimann som rykket til stedet at mannen var et «rasshøl».

Sjåføren av den andre bilen hevder at Baldwin slo ham i ansiktet. Han ble fraktet til et sykehus i nærheten. Skuespilleren nekter for at et slag fant sted, og skriver på Twitter at han har tre kameraer tilknyttet bygningen han bor i, som beviser det.

Han kommer også med et stikk til pressen.

– Jeg erklærte meg skyldig i trakassering, en forseelse, i rettssalen på Centre Street. I den bygningen var det i dag tre drapssaker oppe, en som involverer en hvit nasjonalist som drepte noen på Times Square. All pressen var utenfor rettssalen jeg var i, skriver han.

Baldwin må betale en obligatorisk avgift på rundt 1000 norske kroner, samt levere inn dokumentasjon på at han har fullført sinnemestringskurset innen 27. mars, ifølge Fox News .

Skuespilleren har ingen tidligere dommer på seg. Han er onkelen til Hailey Bieber, som nylig giftet seg med Justin Bieber .

Han er aktuell i «BlacKkKlansman» som har fått flere Oscar-nominasjoner . Les mer om skuespilleren i VGs nye TV-guide.