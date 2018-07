ISKALDT: Fantasisagaen Game of Thrones fikk imponerende 22 nominasjoner til årets Emmy-prisutdeling. Foto: HBO

Disse er nominert til Emmy Awards

Publisert: 12.07.18 18:23 Oppdatert: 12.07.18 19:19

Netflix- og HBO-seriene har størst suksess, og har noen av de mest populære TV-seriene som er nominert til årets Emmy-prisutdeling.

Torsdag ble nominasjonene til den årlige Emmy-prisutdelingen offentliggjort.

Nominasjonene ble annonsert av skuespillerne Samira Wiley fra serien The Handmaid’s Tale , og Ryan Eggold fra New Amsterdam .

Netflix og HBO med flest nominasjoner

Strømmetjenesten Netflix står bak totalt 112 av tv-seriene som er nominert, mens konkurrenten HBO står bak 108.

Deriblant suksesserien Game of Thrones , som er tv-serien med flest nominasjoner; hele 22. Westworld og The Handmaid’s Tale har også mottatt flere nominasjoner, henholdsvis 21 og 20, og de tre seriene konkurrerer mot hverandre om den gjeve prisen for «beste dramaserie».

NBC har mottatt 78 nominasjoner, deriblant 21 for humorprogrammet Saturday Night Live .

Prisutdelingen skjer i Los Angeles 17. september, og sendes på TV-kanalen NBC, med Colin Jost og Michael Che som programledere.

Her er den fulle listen med nominerte .