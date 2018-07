RAPPER OM BANK: Abubakhar Hussain og Jonis Josef har gitt ut en låt der de rapper om å bli slått hjemme. Foto: Privat

Rapper om å bli slått hjemme: – Det er så stigmatisert at man ikke tør å nevne det

Publisert: 12.07.18 21:36

RAMPELYS 2018-07-12T19:36:20Z

Både Abubakhar «Abu» Hussain (31) og Jonis Josef (26) ble slått hjemme, nå har de gitt ut en låt om temaet ingen tør å snakke om.

– Mange med innvandrerbakgrunn tør ikke å snakke om det, det er så stigmatisert, forteller standup-komikerne Jonis Josef og Abubakhar Hussain til VG da vi møter dem på Grünerløkka i Oslo.

Jonis og Abu står bak rapduoen «UMP», eller «Unge morrapulere», som «UMP» står for. Nå har de gitt ut singelen «Whoopass», som handler om å bli slått hjemme.

Se musikkvideoen til «Whoopass» her.

Vanskelig tema

Mens Abus familien opprinnelig er fra Pakistan , er Jonis sine foreldre fra Somalia . Oppdragelsen de to har fått hjemme, skiller seg radikalt fra hva de fleste norske barn og ungdom opplever. Det syns gutta det er interessant å rappe om.

Ifølge Abu er det å få «whoopass», som betyr å få bli slått hjemme, en del av oppveksten til veldig mange med innvandrerbakgrunn. Men å si det til de norske kompisene sine, det har vist seg vanskelig.

– Det er forskjell på å få en liten «slap» av moren sin, og å få bank. Det virker litt på oss som at hvis du får fysisk avstraffelse i Norge, så handler det om barnemishandling. Våre foreldre drikker ikke, alkohol er ikke involvert i det hele tatt, men man får en liten «slap» om man han gjort noe galt, sier Abu og Jonis, og understreker at de selv ikke har lidd noen nød på grunn av dette.

Ørefik

For etniske nordmenn er det å høre at andre blir slått hjemme sjokkerende.

– Det er jo ikke mishandling. Det er en liten ørefik. Vanligvis fordi man ikke har fulgt reglene. Du skulle vært hjemme klokken åtte, og er hjemme klokken ti. Da får du en liten «slap».

De forteller at alle de kjenner med innvandrerbakgrunn har fått «slaps».

Rap-duoen understreker at de ikke syns vold er greit, men at de helt fint kan spøke om det å få fysisk avstraffelse av foreldrene sine.

– Nå skal jeg ikke snakke på vegne av alle. Det er jo noe helt annet å få brutal bank hjemme. Det er ikke der vi ligger, men for oss som har opplevd å få «whoopass», så har det aldri vært noe traumatiserende, sier Jonis.

Kontroversielt

De er ikke redd for negative reaksjoner, eller at folk skal synes de bagatelliserer det å slå barn.

– Det er viktig å ta opp ting som er litt på kanten. Det vi gjør her er å adressere en opplevelse som veldig mange i Norge har vært gjennom, men som de fleste nordmenn hverken snakker om eller forstår seg på, sier Abu.

– Alle med utenlandsk bakgrunn har fått «slaps» av moren sin, det er helt vanlig, skyter Jonis inn.

Uvanlig i dag

Abu har selv to små barn, og understreker at han aldri selv slår barna sine. Han tror det er noe forrige generasjon gjorde, men at unge som har vokst opp i Norge, behandler barna sine på en annen måte.

– Foreldrene våre gjorde det fordi de var lært opp til det. De kom hit rett fra Pakistan, og oppdro oss slik de var vant til. Men jeg er vokst opp i Norge, og slår ikke barna mine. Det er jo ikke greit.

Respekt for eldre

Jonis påpeker at eldre nordmenn sikkert har opplevd mye av det samme i sin oppvekst:

– En liten ørefik, kanskje litt ris på rumpa. Tipper det er mange av de eldre i Norge som har opplevd det, uten at folk sitter hos psykologen og må ha hjelp, eller anser det som barnemishandling. Det er en vesensforskjell.

Ingen av de to tror det å få en liten smekk hjelper noe, men de tror likevel at nordmenn med innvandrerbakgrunn har mer respekt for både voksne mennesker og eldre generelt enn hva norske ungdommer har.

Haram

Selv om gutta spøker i rap-låtene sine, er de seriøse når det kommer til musikken. Låtene blir gitt ut på Shadowcat Records, og gutta er svært fornøyd med teamet de har fått med seg.

– Vi jobber med veldig dyktige produsenter, så vi tar det absolutt på alvor, forteller de.

Nå har de også gitt ut låten «Haram», den handler om alt som ikke er lov i muslimsk kultur:

– Folk spiser ikke bacon, men de går ut og fester. I stedet for å sette spørsmålstegn ved det så rettferdiggjør vi det og eier det. Og vi kommer til å fortsette å rappe om ting ingen andre snakker om, avslutter de.