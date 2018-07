ENGASJERT: Tidligere fotballspiller Mads Hansen er naturligvis med på leken under fotball-VM. Her under VG-lista-konserten på Rådhusplassen i juni, der han satte i gang allsang i favør England. Foto: Frode Hansen

Fotballfeberen herjer – også hos kjendisene

Publisert: 08.07.18 16:12

RAMPELYS 2018-07-08T14:12:40Z

Celebre navn verden over lar seg rive med av gleden og dramatikken som utspilles på gressmattene i Russland.

Skuespillere, næringslivsledere og medieprofiler – det er mange som engasjeres av det pågående verdensmesterskapet i fotball i Russland . På sosiale medier deles det heiarop både fra ferie, hjemme i sofaen eller fra Kontraskjæret i Oslo.

England gikk til britenes store glede seirende ut av kvartfinalen mot Sverige lørdag ettermiddag. Hurraropene har siden gjallet i sosiale medier, blant annet fra en av britenes største fotballprofiler, David Beckham (43).

Den tidligere landslagsspilleren la kort tid etter at seieren var et faktum, ut en video av seg selv på Instagram Stories der han gratulerer landsmennene med seieren. Det virker til å være designerkona Victoria Beckham som innleder videoen med spørsmålet; – Har du noe du vil si, David?

– It’s coming home. It is coming home, svarer Beckham.

Mannen bak VG-lista-farsotten «Sommerkroppen», Mads Hansen , tar også del i England-koret.

Hansen delte lørdag en video på Instagram Stories fra da han spilte på VG-lista på Rådhusplassen i juni. Under konserten satte han i gang allsang på strofen Beckham også delte på Instagram i dag.

– Fotball is coming home. It’s coming home. It’s coming home, synger Hansen.

Strofen tilhører «Three Lions»-låten «It’s Coming Home» fra 1996 , lansert i forbindelse med at England da var vertskap for det europeiske mesterskapet i fotball. Teksten har de siste dagene også blitt til «memes» i diverse sosiale medier, illustrerer The Guardian i en artikkel.

Hotelleier Petter Stordalen har derimot gitt sin støtte til «søta bror». Etter åttendedelsfinalen mellom Sverige og Sveits tidligere denne uken, delte Stordalen et bilde av seg selv på Twitter .

– Hva gir du meg!? Sverige forsvarer Skandinavias ære og knuser seg videre! Aldri i tvil!, skriver Stordalen.

Senkveld-aktuelle Stian Blipp deler også av fotballinteressen, og befant seg på Kontraskjæret for kvartfinalene fredag. Programlederen giftet seg med Jamina Iversen i mai , som han venter barn med ved utgangen av dette året.

– Har på følelsen av at dette blir en bra dag! God fredag folkens!, skriver Blipp om VM-fredagen.

Over Atlanteren herjer det også stor VM-glede, blant annet hos familien til talkshow-vertinne Oprah Winfrey. Oprah innleder videoen med å erklære at de «elsker alle lagene» i verdensmesterskapet, men at familiens hjerter banker ekstra hardt for Mexico.

Flere kjendiser har også engasjert barna sine i fotballfeiringen, deriblant latino-artisten Enrique Iglesias. Her med en av tvillingene han og den russiske tennisstjernen Anna Kournikova ble foreldre til i desember i fjor .

Kournikova deler også fotball- og barnelykke på Instagram , der hun holder med fødelandet Russland.

Også modeller kobler på fotballinteressen disse VM-ukene. Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen har delt flere bilder av seg selv og barna de siste par ukene – naturligvis med favorittlag Brasil.

