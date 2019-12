TAR SEG FRIHETER: Flere deltagere i årets «Farmen» har innrømmet å ha jukset seg til fordeler. Nå bør TV 2 ta grep, mener flere deltagere. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltagere mener TV 2 bør ta grep: – Jeg ble oppgitt over regelverket

Juks og brudd på reglene har vist seg å ha blitt et stort problem i «Farmen». Flere mener nå at det bør innføres straff mot juksemakerne.

Denne høsten har flere deltagere innrømmet å ha jukset seg til fordeler inne på «Farmen»- og «Torpet»-gården. Noen har fortalt at de har hatt med seg en telefon inn i produksjonen, mens andre snek med seg mat. Ingebjørg Monique Haram har også innrømmet at hun rodde ut til en hytte for å låne en telefon.

Aller mest alvorlig er kanskje det som skjedde på «Torpet» like før finalen, da én av sidene i heftet der kampgrenene sto oppført skal ha blitt revet ut, slik at Marte Flobergseter (22) ikke visste at hun kunne velge grenen «saging».

Også i tidligere sesonger har flere deltagere vist seg å tøye strikken i overkant langt.

– På slutten ble jeg oppgitt over hele regelverket, fordi det var forskjellige regler for alle føltes det ut som - fra dag til dag. De klarte ikke håndheve reglene. Om noen rodde ut til første- eller andrekjempehytta var det ingen som gjorde noe med det, mener én av årets deltagere, Ingebjørg Monique Haram (31).

31-åringen fastslår at jukset ikke fikk følger for deltagerne - selv om flere ble tatt.

– Ikke på noen som helst måte. Selv om det gikk ut over spillet, sier Haram, som bruker tvekampen der hun røk ut i kamp mot Marte Flobergseter (22) i melkespannholding som eksempel.

Ingebjørg røk ut av «Farmen», men tok seg senere inn igjen på gården etter å ha vunnet «Torpet».

I tvekampen ble Marte beskyldt av flere deltagere for å holde armene for høyt, altså ikke i 90 grader, men hun ble likevel kronet som vinner av kampen.

FIKK KRITIKK: Flere deltagere mente at Marte Flobergseter holdt armene sine for høyt i denne tvekampen. Men Flobergseter slapp med skrekken. Foto: Alex Iversen, TV 2

– I en melkespannkonkurranse senere i produksjonen fikk duellantene beskjed om at det ikke var lov å holde armene like høyt lenger, forteller hun.

– Hva bør TV 2 gjøre for å få en slutt på juks, mener du?

– Det er vanskelig å si, men kanskje de skulle innført et prikksystem. At om du jukser får du én prikk og hvis du bryter reglene igjen får man én til. Og at man må reise hjem om man når fem prikker? Men de vil lage TV, det er det det handler om. Ikke nødvendigvis hvem som jukser.

En annen deltager, Jan Erik Brodahl (61), er enig i at jukset bør få konsekvenser i framtiden.

– TV 2 og produksjonen bør straffe juksemakerne, først da vil man ikke jukse. Om det er sant at Ingebjørg jukset på «Torpet», burde hun vært disket. Det vil gjøre at de setter seg i respekt. Jeg hadde jo med en mobil inn på gården, så jeg kunne vel blitt disket jeg og, sier han med et smil.

61-åringen har flere forslag til hvilke konsekvenser som kunne vært aktuelle.

MØTTES I KAMP: Erik Rotihaug (til høyre) slo ut Jan Erik Brodahl fra «Farmen». De to møttes i grenen øksekast i uke 7. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det kan være så enkelt som å frata en deltager en kniv personen har fått som storbonde eller at den som jukser automatisk blir førstekjempe i neste tvekamp.

– Tror du mangelen på konsekvenser gjør det lettere for deltagere å jukse?

– Selvfølgelig gjør det det. Når man vet at man bare får en skjennepreken blir det mye lettere å drikke seg drita, eller å ro ut og skaffe seg mat. Om produksjonen viser at dette får konsekvenser vil ikke folk gjøre sånt.

Marte Flobergseter støtter seg til at noen situasjoner burde bli slått hardere ned på av produksjonen.

– Produksjonen bør slå hardt ned på juks. Den situasjonen på «Torpet» var for min del veldig uheldig. Det snøt meg for en mulig finaleplass. Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser de bør benytte seg av, men det bør i det minste bli strengere. I hvert fall den typen juks som ut over konkurransen, sier hun til VG.

Hun understreker at deltagerne underveis får beskjed om at hvis de tøyer strikken, så vil det kunne få følger.

FORTSATT VÆRENDE: Ingebjørg Monique Haram, Erik Rotihaug og Agna Hellekve er klare for «Farmens» finaleprogram. Søndag blir det klart hvem av dem som vinner. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Men det har jo ikke skjedd så langt. Samtidig mener jeg det finnes grader av juks også. Om man får inn mat på gården, vil jo ikke det påvirker spillet like mye som det jeg opplevde på «Torpet» . Det bør også tas med i vurderingen.

Ingebjørg Monique Haram mener det var stor forskjell på «strengheten» i «Farmen» kontra «Torpet».

– På «Torpet» får man jo alt man peker på. Frank (Tore Aniksdal, jour. anm.) for eksempel: Om han hadde lyst på kaffe, tobakk eller sjokolade, da la han seg bare ned i senga og nektet kamerateamet å filme ham. Og så kom de med det. Først da fikk de filme igjen, forteller hun.

Mathias Scott Pascual mener det bør være strengere rammer for juks - spesielt hvis det påvirket spillet.

– Og i jo større grad det påvirker spillet jo større konsekvens. I kjempehyttene skal man være i isolasjon. Mange har jo rodd over og snakket med folk for å påvirke de til å kjempe hardere når man kanskje er på vei til å gi opp, lage avtaler eller andre ting. Syns ikke det er greit i det hele tatt. Kan snu om på spillet helt, sier han.

Presseanvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, understreker overfor VG at deltagelsen i programmet er frivillig og en «unik» mulighet for mange.

– Relasjonen mellom deltagere og produksjonen baserer seg derfor i stor grad på gjensidig tillit. Samtidig vil deltagere i konkurransedrevne realityproduksjoner ofte være tilbøyelige til å prøve å tøye strikken litt, i håp om å få fordeler, sier han.

Iversen mener «Farmen»-spillet er lagt opp på en slik måte at deltagerne selv kan sanksjonere mot dem som velger å «tøye strikken».

– Storbonden har for eksempel mulighet til å sende en annen deltager ut i tvekamp, og dermed kanskje helt ut av spillet. Produksjonen følger hele tiden med på det som skjer på gården, og vurderer fortløpende om det skal brytes inn og irettesettes. Det viktigste for oss er at forholdene er rettferdige, og at alle har lik mulighet til å vinne Farmen, fastslår han.

Publisert: 07.12.19 kl. 21:22

