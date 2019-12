ØDELA SPENNINGEN: Her er bildene og teksten som avslørte årets vinner av «Farmen». VG har sladdet bildene for ikke å gjøre samme tabben som Dagbladet. Foto: VG-tipser

Dagbladet avslørte «Farmen»-vinneren

To dager før finalesendingen vises på TV, avslørte Dagbladet hvem som vinner årets utgave av «Farmen». – Svært beklagelig, sier TV 2.

Fredag publiserte Dagbladet bilder og tekst som avslørte hvilken av de gjenværende deltagerne Ingebjørg Monique Haram (31), Agna Hollekve (47) og Erik Rotihaug (24) som trekker det lengste strået under søndagens finalesending.

Bildene og teksten var en såkalt henvisning til TV-intervju med vinneren, samt et TV-intervju med den tapende finalisten.

– Akkurat nå er jeg helt nedbrutt både psykisk og fysisk, sier årets «Farmen»-vinner i det aktuelle intervjuet, ifølge underteksten som ligger synlig på et bilde VG har fått tilgang til.

SEMIFINALISTENE: Ingebjørg Monique Haram, Erik Rotihaug og Agna Hollekve er aller tre klare for finaleepisoden av «Farmen». Én av dem går helt til topps. Foto: Alex Iversen, TV 2

Begge henvisningene ble publisert på Dagbladets underholdnings- og kjendissatsing «Rød Løper».

Nøyaktig hvor lenge den avslørende teksten og bildene lå ute, er ikke kjent. Ifølge Dagbladet var det bare snakk om noen minutter.

– Vi var helt sikre på at den tekniske løsningen vår var hundre prosent sikret. Dessverre var vi bare på 99 prosent. Det var nok til at dette ble eksponert for noen ytterst få lesere/seere. Videoen i seg selv lå ikke ute, men det ble publisert et bilde av vinneren med en tekst som fortalte hvem som har vunnet «Farmen», sier Jonas Jørstad, redaktør for kjendisdesken i Dagbladet og Seoghør.no

Først ble bildene fjernet, men det var i flere minutter fortsatt mulig å lese en tekst som avslørte navnet vinneren.

– Vi er skikkelig lei oss

Ved 18-tiden fredag ettermiddag var også den avslørende teksten fjernet. Dagbladet legger seg paddeflate etter tabben.

– Når det ble oppdaget opererte vi i Formel 1-fart. Vi er skikkelig lei oss. Ja, vi kan skylde på det tekniske, men vi har fortsatt ansvaret for at det skjer. Og har vi røpet dette for én person, da har vi røpet det for én for mye, sier Jørstad.

«Farmen» er et av de mest populære showene som vises på TV denne høsten. På det meste har seertallene vært på over 500.000.

TV 2 reagerer

– Dette er dessverre ikke første gang at skjer. Det har også skjedd med andre medier tidligere. Og det er svært beklagelig, sier PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Han forteller at de har vært i dialog med Dagbladet, som beklager dypt.

– Den beklagelsen aksepterer vi. Vi tror ikke at dette er gjort med viten og vilje, men det er likevel beklagelig, sier Dahl.

I 2017 var det Nettavisen som avslørte «Farmen»-vinneren. Dahl sliter med å forstå at de ulike mediene gang på gang klarer å gjøre den samme feilen.

– Her snakker vi om sensitivt og upublisert materiale. Det er veldig mange som følger «Farmen», og som forventer å få vite hvem som vinner programmet søndag kveld. Slike feil skal ikke skje. Det er én måte å unngå det på, og det er å vente med å laste materialet inn i systemene sine før man må. Jeg trodde man hadde lært, sier Dahl.

