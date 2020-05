HARDT SKADET: Terje Leer er fortsatt plaget med skaden han pådro seg under «Farmen» i fjor. Lenge måtte betale utgiftene knyttet til skaden av egen lomme. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltager hamrer løs mot TV 2 og Strix etter skade: – De har ikke løftet en finger for meg

Terje Leer (54) føler seg dårlig ivaretatt av TV 2 og Strix etter skaden han pådro seg i høstens «Farmen». Nå beklager produksjonsselskapet, og forsikrer at de allerede har tatt grep.

I fjor høst var Terje Leer å se i TV 2-programmet «Farmen». Der tok det brutalt slutt da han ble alvorlig skadet i tvekampen «bommen», der han møtte Erik Rotihaug, som til slutt viste seg å vinne hele programmet.

I den meget fysiske konkurransegrenen sviktet det ene beinet til Leer fullstendig. Han gikk rett i bakken, fikk behandling på stedet, og ble senere fraktet i ambulanse til sykehus for undersøkelser.

På TV ble dette vist 20. oktober i fjor, men i virkeligheten skjedde det i august. Fortsatt, mellom syv og åtte måneder senere, er han svært hemmet av skaden. Utallige legebesøk har ført til store utgifter for den tidligere «Farmen»-deltageren.

– Jeg har sendt en regning til Strix (produksjonsselskapet, journ. anm.), men har ikke fått noe penger ennå, sier Leer, som forteller at regningene ble sendt for minst tre uker siden.

MR-undersøkelser og operasjon har han tatt i privat sektor på grunn av lang ventetid i det offentlige, og fordi legene skal ha ment at skaden kunne forverre seg om han ventet, ifølge den tidligere «Farmen»-deltageren.

Totalt har 54-åringen fakturert Strix for drøyt 21.000 kroner. Bare operasjonen kostet i overkant av 15.000 kroner viser dokumentasjon VG har fått tilgang til.

Etter at VG tok kontakt med TV 2 og Strix i forbindelse med denne saken, forteller produksjonsselskapet at de har utbetalt beløpet Leer har krevd tilbakeført.

FRAKTET BORT: Den tidligere «Farmen-deltageren fikk behandling på stedet, og ble senere fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hva tenker du om denne situasjonen, Terje?

– Jeg blir irritert, og sa til dem at om de ikke vil betale dette, så kan de betale mellomlegget for alt jeg har tapt i arbeidsinntekt i etterkant av «Farmen».

Han legger ikke skjul på at han er frustrert over at det altså lenge så ut til at han måtte betale flerfoldige tusen kroner av egen lomme for en skade han pådro seg i TV-produksjonen.

– TV 2 og Strix har ikke løftet en finger for meg. Under en TV-produksjon er du på en måte «ansatt». Om en av mine ansatte blir skadet, må jeg jo legge ting til rette for denne personen. Eller sørge for å ha forsikringer som gjør at dette løser seg på kort tid. Men de har ennå ikke lagt noe til rette for meg, i forhold til god behandling eller at jeg i det hele tatt skal få behandling. Det er rett og slett skikkelig dårlig.

VG har sett dokumentasjon fra leger, samt regningene han har måttet betale.

– En lege på et røntgeninstitutt fortalte meg at jeg i teorien er fem prosent invalid etter skaden jeg pådro meg, sier han.

Produsent for «Farmen» i Strix, Tina Sletten, kjenner seg ikke igjen i utsagnene fra den tidligere «Farmen»-deltageren.

– Vi har hele veien vært tydelig på at Terje skal få dekket alle utlegg han har hatt som følge av skaden. Han sendte oss kvitteringer for sine utlegg i slutten av april, og disse utbetalingene er nå gjennomført. Vi beklager at dette ble forsinket. Terje vil selvfølgelig få dekket alle de kostnadene han har hatt som følge av skaden han pådro seg i tvekampen, sier Sletten til VG.

Hun legger til:

– Vi er overrasket over at Terje sier dette. Det er ikke slik vi har opplevd det i den kommunikasjonen vi har hatt med ham. Vi har hele veien vært tydelige på at vi vil dekke alle utlegg han har hatt til offentlige og private legebesøk i forbindelse med skaden, og vi vil igjen beklage at utbetalingene ble forsinket.

Ifølge Leer stemmer det at Strix har vært klare på at de skal dekke utgiftene han har hatt. Men:

– Det har hele tiden vært sagt, men med en undertone om at jeg måtte ta det i offentlig sektor. Problemet med det er at det tar så lang tid. Jeg driver mitt eget firma, og er avhengig av å fungere. Jeg kan ikke sitte å vente i en måned.

Leer har også ulykkesforsikring gjennom If, men fikk avslag på søknad om erstatning.

PLAGET: VG møtte Terje Leer og kona Åse Line i oktober i fjor i forbindelse med «Farmen»-exiten. Den gang gikk han med skinne på benet. Foto: Terje Bringedal

«Opplysningene viser at du pådrar deg en skade i forbindelse med at du dytter på en bom i en konkurranse mot en annen person. Du står stødig med den venstre foten på listen, og det er et jevnt press på bommen i det kneet gir etter grunnet stor belastning».

«Dette tilsier at skaden ikke ble utløst eller påvirket av en plutselig ytre begivenhet. Du styrte selv bevegelsen som førte til skaden. At det oppsto en skade, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at skaden dekkes av forsikringen, skriver forsikringsselskapet i svaret VG har fått tilgang til.

– De mener det var et «uhell» og ikke en «ulykke». De skriver at de har sett klippet, at jeg sto støtt på beinet, fikk et jevnt «trøkk» på det, og at det rett og slett bare var et uhell. «Uhell» blir ikke dekket av forsikringen, sier den skadede eks-deltageren.

Fortsatt kan ikke Leer belaste benet sitt skikkelig. Etter operasjonen skal han ha fått beskjed om han skal ha fått korsbåndet så og si avrevet også.

Informasjonssjef i If Skadeforsikring, Sigmund Clementz, sier til VG at forsikringsselskapet står fast ved beslutningen som er fattet.

– Når det gjelder risikoproduksjoner, det være seg TV-innspillinger, byggeprosjekter eller lignende, og noe inntreffer eller at noe faller ned - så går dette under ansvarsforsikringen. I TV-produksjoner er dette noe kanalen eller produksjonsselskapet tegner, og som kan dekke uhell som i dette tilfellet, sier Clementz, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Han mener ulykkesforsikringen, som den tidligere «Farmen»-deltageren betaler for, først slår inn ved «ytre fysisk påvirkning».

– Jeg synes det står greit forklart i brevet, men jeg forstår at det kan være vanskelig å skjønne for de som ikke jobber til daglig med forsikring. Men ved å delta i «Farmen» og i denne tvekampen har Leer utsatt seg selv for risiko, og her gjelder egne forsikringer, forteller informasjonssjefen, som legger til at 54-åringen har rett til å klage på avgjørelsen.

– Har du hørt noe fra Strix eller TV 2 i ettertid?

– Nei, de har ikke engang ringt meg og spurt hvordan det går. Bare når jeg har sendt dem en melding angående oppgjør og slikt. Da kommer det fort en melding med spørsmål om hvordan det går med meg, forteller Eks-»Farmen»-deltageren, vel og merke før VG tok kontakt med TV 2 og Strix.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, understreker at kanalen er lei seg for at Leer ble så hardt skadet i en tvekamp på gården.

– Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre en produksjon som «Farmen», med så mange mennesker, i så mange forskjellige situasjoner, uten at det medfører noe risiko. Deltagernes sikkerhet er alltid fremst i vår bevissthet. Det er den store skrekken for alle som jobber med denne type fjernsyn at deltagere skal komme til skade. Derfor er det alltid helsepersonell tilstede på tvekampene. Terje ble umiddelbart tatt hånd om av personell fra Røde Kors. De la på is og kompresjon, deretter ble Terje fraktet med båt til en ventende ambulanse og kjørt til akuttmottaket, sier Iversen til VG.

Publisert: 31.05.20 kl. 15:44

