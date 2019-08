GJENKJENNER SEG: Kevin Vågenes, røper to karakterer han gjenkjenner seg i. Den ene er konfliktskye Kjell-Simen (t.h) som alltid er enig med partneren sin. Foto: Mattis Sandblad/VG og NRK

Kevin Vågenes røper hvem i «Parterapi» han likner mest

Det røpte komikeren i anledning premieren på Bård Tufte Johansen (50) og Atle Antonsens (50) nye show «12 gode råd» torsdag kveld.

Utenfor Chat Noir torsdag kveld møtte VG skuespiller Kevin Vågenes (32), som hadde tatt turen for å se på premieren av det nye komikershowet til Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen.

Vågenes er kjent fra blant annet NRK-serien «Parterapi», som snart er klar med en ny sesong.

– Jeg gleder meg veldig til den kommer ut. Vi er akkurat ferdig med innspillingen nå, og vi håper folk vil like det. Vi har med en del nye karakterer og det er alltid spennende, for man vet ikke hvilke som slår best an, sier Vågenes.

– Hvilken karakter fra serien kjenner du deg mest igjen i?

– Heldigvis kjenner jeg meg ikke hundre prosent igjen i noen av dem. Men jeg er jo en «people pleaser», så jeg har absolutt litt konfliktskyhet som Kjell-Simen. Når jeg føler meg tråkket på, kan jeg også bli litt som Ulrik. Da er jeg ferdig med ting. Da kan ting være det samme, avslører Vågenes.

Komikeren gleder seg til kveldens premiere av komikershowet «12 gode råd».

– Jeg er veldig fan av begge to (Tufte Johansen og Antonsen journ.anm.). Nå har jeg jobbet med Atle på ny sesong av «Jul i blodfjell», og jeg elsker å jobbe med ham. Ellers er jeg veldig glad i humoren til begge to.

Komikernabo tok turen

Vegard Ylvisåker (40) - kjent fra TV-showet «Ylvis-brødrene» - har Bård Tufte Johansen som nabo. Den kjente komikeren er tilstede på åpningen av det nye komikershowet.

– Vi har forventninger om at det skal være humor fra ende til annen. Men i en dramaturgisk kurve som begynner veldig høyt, så dupper den, og så går den opp igjen i et klimaks, bam, sier Ylvisåker til VG i forkant av premieren.

PREMIERE: Skuespiller og komiker Espen Eckbo.

– Nervøs på deres vegne

Tidligere komikerkollega av Tufte og Antonsen, Harald Eia (53), innrømmer at han blir litt nervøs på deres vegne.

– Jeg forventer at det skal være kos, hyggelig og moro. Jeg har jo sett noen prøveforestillinger, så jeg vet det er veldig morsomt. Jeg blir litt nervøs på deres vegne, for jeg har mye empati med dem. Jeg har jo stått sammen med dem mye og er jo glad i dem, men jeg vet showet er bra, sier Eia.

PREMIERE: Programleder Fredrik Skavlan tok med seg kjæresten Maria Bonnevie på kveldens premiere av «12 gode råd». Foto: MATTIS SANDBLAD

