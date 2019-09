KJÆRLIGHET: Odd-Magnus William har godt drag på kjærlighet – både i teori og praksis. Foto: Lars Opstad

Teateranmeldelse - «What is Love»: Fant kjærligheten

Med et høyst personlig bakteppe geleider Odd-Magnus Williamson oss gjennom kjærlighetens vesen, med kjemisk og humoristisk presisjon.

Borghild Maaland

Nå nettopp







CENTRALTEATRET

«What is Love»

Av og med Odd-Magnus Williamson

Regi: Jostein Kirkeby-Garstad

Scenografi: Gjermund Andresen

Dukkefører: Liv Natalie Nymo

Det er en del kjemiske reaksjoner i kroppen som fører til at vi som femåringer på sett og vis stagnerer følelsesmessige en utvikling som starter i uke 28 i mors livmor. Dette i følge Williamson som har lest nærmere 4900 sider om det altoppslukende fenomenet kjærlighet. Når Williamson drar parallellen til hvordan en krangel med partneren kan utvikle seg, er det ikke så underlig å tenke på det med femårs-stadiet.

Husker du denne? Bildet til «Odda» ble for drøyt for Instagram:

Humoristen er de senere år kjent fra varierte humorshow, og som sentral advokat i TV-serien «Aber Bergen».

Her er han seg selv, i stor grad. Han er på mange måter en «odde» type, som på sekunder kan veksle mellom en ironisk, snerten replikk til å blottlegge tanker og følelser med ømt og vemodig personlig tilsnitt. Og han gjør det uten antydning til klein sentimentalitet.

I starten tenkte jeg at dette kunne bli i overkant mange kjemiske forklaringer på kjærlighetens konsistens. Men Williamson finner en balanse mellom fakta og innspill fra et dagligliv de fleste er kjent med.

FÅR SKRYT: «What is Love» med Odd Magnus Williamson får terningkast 5 av VGs anmelder. Foto: Lars Opstad

Om man skal bruke klisjéen «å by på seg selv», så kan man trygt si at det gjør denne karen. Mye av forestillingen kretses rundt forholdet til hans kone, Tinashe; deres start som venner, som kjærester, en dønn forelskelse, brutalt brudd – og forsoning. Det er nesten et livsløp som brettes ut i alle fasetter. Det kan handle om «retrospektiv sjalusi» – det vil si hva man tenker om partnerens eks-kjærester, eller unger man glemmer å synge for før de skal sove.

Uten å tråkke over i det private bedet, så formidler Williamson lett gjenkjennelige situasjoner med sylskarp humor, raske replikker og et alvor som synker inn.

Direkte rørende er hans fortelling om guttungen Odd-Magnus som i fjerde klasse falt noe utenfor skolesystemet, en klassens klovn som ikke fiksa undervisningen. En gutt som drar i skauen med bikkja og griner og griner, til det er stopp – og som reiser seg.

les også Aksel Hennie har giftet seg med Karoline Hegbom

Som metafor på sin beretning om hva kjærlighet er, bruker han kjærligheten som flyplass; og JA han vet at det kanskje høres klisjéaktig ut. Men under flyturen med Love Airlines opplever man spenningen før flyet letter, gleden ved å falle til ro, turbulensen i stormsenteret – og landingen som gjør at det meste faller på plass. (Skjønt, man vet aldri når en snekker lurer rundt hjørnet – klar til å forføre frua).

På premieren i kveld – 11. September avsluttet denne allsidige humorist det hele med å bruke sin rett som vigselsmann for Humanetisk Forbund til å vie et par; en fin slutt på en fin forestilling.

Om noen skulle lure på om Odd-Magnus Williamson har fått svar på å sitt spørsmål «What is Love?» – så har han utvilsomt fått et rungende JA. Han serverer sitt svar til oss, publikum med humør, humor og oppriktighet.

Publisert: 11.09.19 kl. 23:02







Mer om