DEN GANG: Forsvarsspiller Adil Rami og skuespiller Pamela Anderson på en TV-innspilling i Paris 19. mai. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Pamela Anderson varsler brudd med fotballkjæresten

På Instagram går Pamela Anderson (51) hardt ut mot VM-vinner Adil Rami (33) og kunngjør brudd etter to år som kjærester.

Anderson har i perioder bodd i Frankrike sammen med Adil Rami som spiller fotball for Marseille. Pamela og Adil, som vant VM med Frankrike i 2018, har vært et par siden 2017.

Tirsdag formiddag deler Anderson et bilde av de to på Instagram og legger ut et emotikon av et knust hjerte. Skuespilleren kommer med beskyldninger om at fotballspilleren har levd et dobbeltliv, men han har så langt ikke kommentert påstandene.

Han har imidlertid vært aktiv på sosiale medier etter at Anderson la ut sin melding.

PAR: Anderson og Rami på motevisning i Monte Carlo 24. mai med Pamelas sønn Brandon Lee. Foto: Piovanotto Marco/ABACA

«Det er vanskelig å akseptere at de siste (drøye) to år av livet mitt har vært en stor løgn.» skriver Anderson.

Flere medier, blant annet TMZ, har skrevet at paret har gjort det slutt og blitt sammen igjen tidligere. Angivelig skal Rami ha fridd til skuespilleren like før de gjorde det slutt i fjor, men dette er ikke bekreftet av paret.

Rami ble far til tvillinger i 2016, med eksen Sidonie Biémont.

Ifølge franske Closer, oppgir Anderson at hun har planer om å flytte fra Frankrike og tilbake til USA etter bruddet.

Publisert: 25.06.19 kl. 10:53