DØD: Brasilianske João Gilberto ble 88 år gammel. Her er han fotografert i 2004. Foto: Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN

«Bossa novaens far» João Gilberto er død

Mannen som blant annet bidro til at «The Girl from Ipanema» ble en verdenshit er død, 88 år gammel.

Den brasilianske musikeren og komponisten João Gilberto døde lørdag, opplyser hans sønn, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sammen med saksofonisten Stan Getz ga han i 1964 ut sjangerverket «Getz/Gilberto». Blant låtene på platen var en innspilling av «The Girl from Ipanema» som ble til en internasjonal hit. Det var João Gilbertos kone Astrud Gilberto som sang.

Låten er skrevet av Antônio Carlos Jobim, men ble verdenskjent som følge av denne utgivelsen.

Platen ble berømmet med Grammy-priser og har blitt tilskrevet mye av æren for at bossa nova-sjangeren ble populær. Den er et av de mestselgende jazzalbumene som noensinne har blitt utgitt.

Musikken var inspirert av samba, jazz og en rekke andre sjangre.

Gilberto debuterte som musiker i 1951 med singelen «Quando Você Recordar». Han var da 20 år, og fikk raskt oppmerksomhet for måten han sang og spilte på, skriver NTB.

