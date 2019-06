I RETTEN: En rettstegner har gjengitt den nå dømte Keith Raniere slik han fremsto i retten i Brooklyn onsdag. Foto: JANE ROSENBERG / REUTERS

Selvhjelpsguru Keith Raniere dømt for sex-slaveri

Lederen av den omstridte NXIVM-organisasjonen i New York ble onsdag funnet skyldig i å ha gjort sine kvinnelige følgere til sex-slaver.

Retten i Brooklyn brukte mindre enn fem timer på å erklære Keith Raniere (57) skyldig på alle punkter tilknyttet den såkalte sex-kulten.

– Han har ødelagt ekteskap, karriere, liv og formuer, sier statsadvokat Richard Donoghue til ABC News.

Han beskriver Raniere som en «løgnaktig manipulator».

Raniere skal ikke ha gjort noen miner da juryens avgjørelse ble forkynt. Hans forsvarer, Marc Agnifilo, sier til amerikansk presse at hans klient planlegger å anke.

– Han holder fast på sin uskyld, så dette er en trist dag for ham. Jeg tror nok ikke han er overrasket, men han forsikrer fortsatt at han ikke har ment å gjøre noe feil, sier Agnifilo.

Raniere må vente helt til 25. september før han får straffeutmålingen.

Selvhjelpsgruppen har vært i medienes søkelys i lang tid, og i fjor ble det klart at amerikanske myndigheter ville rettsforfølge Keith Raniere på grunn av anklager om tvangsarbeid og menneskehandel.

NXIVM-organisasjonen har vært anklaget for blant annet å ha hjernevasket medlemmene, brukt dem som sex-slaver og tvunget dem til å brennmerke seg selv.

NXIVM, som holder til i Albany County i staten New York, ble grunnlagt i 1998 av nettopp Raniere. Han var ikke bare lederen, men også den eneste mannen tilknyttet nettverket.

New York Times har jobbet lenge med å komme til bunns i hva som foregår bak organisasjonens stengte dører. Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM bruker bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, som alle er kvinner i alderen 30 til 40 år.

HOLLYWOOD-KJENDIS: Allison Mack etter høringen i den føderale retten i Brooklyn, New York mandag. Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN

Samtidig som Raniere ble pågrepet i fjor vår, ble også TV-stjernen Allison Mack (36) arrestert. Frem til i vår har «Smallville»- skuespilleren nektet for å ha gjort noe ulovlig, men under en høring i april siden, innrømmet Mack skyld i tiltalen som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sex-slaver. Hun har siden arrestasjonen vært løslatt mot kausjon.

Et annet kjent medlem av NXIVM er 26-åringen India Oxenberg. Hun er datter av «Dynasty»-skuespilleren Catherine Oxenberg, som spilte rollen som Amanda Carrington i den populære åttitallsserien.

Macks «Smallville»-kollega Kristin Kreuk (35) har også vært tilknyttet gruppen, men hun gikk i fjor ut og tok sterkt avstand. Hun sa at hun skammet seg over å ha vært med i en organisasjon som beskyldes for sex-slaveri.

DØMT: Keith Raniere tegnet i retten. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Publisert: 19.06.19 kl. 22:06