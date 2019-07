DØDE: Tim Bergling avbildet i august 2013. Foto: Amy Sussman/Invision/AP

Aviciis pappa forteller: – Tror ikke han planla selvmord

I er nytt intervju snakker Klas Bergling om sønnens bortgang. Verdensstjernen Avicii døde bare 28 år gammel.

– Jeg tror ikke han planla selvmord, det var mer som en trafikkulykke, sa Klas Bergling i et intervju med «CNN Talk», ifølge Expressen som har publisert intervjuet.

Tim Bergling, kjent underartistnavnet Avicii, avsluttet sitt liv 20. april i fjor mens han var på reise i Oman.

Hans far er klar på at familien ikke vil at noen skal føle skyld for sønnens bortgang.

FIKK PRIS: Klas Bergling mottok hederspris på sønnens vegne under den svenske Grammis-utdelingen i februar. Foto: Naina Helén Jåma/ TT NYHETSBYRÅN

– Så mange mennesker føler skyld. Men vi skal ikke begynne å peke på folk, sier Klas Bergling i intervjuet.

Han forteller også at han var klar over at sønnen følte seg dårlig, men at det virket som det gikk bedre den siste tiden før han døde.

– Det så bedre ut, og han var glad. Men om du er ekstremt glad, er det ikke så lang vei til å være ekstremt nedfor. Jeg tror det var det som skjedde, sier pappaen.

Kort tid før ettårsdagen for stjernens død, valgte foreldrene å starte en organisasjon som jobber forebyggende med psykisk helse.

– Tim ville gjøre en forskjell – at vi starter stiftelsen i Tims navn er en måte å hedre hans minne og arbeid i hans ånd, skrev familien i en pressemelding den gang.

For en måned siden kom albumet «Tim» med artistens tidligere uutgitte låter, og sangene «SOS» og «Tough love» ble raskt populære. Alt overskudd fra platesalget skal går til forebyggende arbeid i stiftelsen Aviciis foreldre startet.

– Selvmord skaper enormt mange problemer for alle involvert, og det er viktig å ta tak i problemene tidlig, sier faren i CNN-intervjuet.

Samtidig roser han sønnens fans, og takker for all støtten de har vist på ulike måter. Han sier de møtes med kjærlighet og fortellinger om hvor mye sønnen betydde for mange mennesker.

I intervjuet forteller Bergling at sønnen pleide å ringe ham hvis han hadde problemer, og at det har gått opp og ned i tiden etter dødsfallet.

Han forteller om en introvert Avicii, en som trivdes best i mindre folkemengder, men som stadig ble dratt med på større fester og arrangementer. Det tror han kan ha vært tøft for sønnen, og sier at et sånt liv «tar en del av deg».

Nå vil familien øke oppmerksomheten rundt psykiske lidelser hos barn og unge. Bergling sier i intervjuet at dette er et politisk problem som ikke kan prates om i ti år til - det må løses.

