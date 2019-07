I RETTEN: Her ankommer R. Kelly retten tidligere i juni, hvor han erkjente seg ikke skyldig etter å ha blitt tiltalt for seksuelle overgrep. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

R. Kelly pågrepet for menneskehandel

R&B-legenden ble pågrepet i Chicago torsdag.

NBC New York skriver at artisten R. Kelly (52) har blitt pågrepet i Chicago av føderale etterforskere, og at han anklages for seks ulike punkter som er relatert til menneskehandel.

De skriver at han skal ha blitt arrestert av politibetjenter fra New York og fra USAs sikkerhetsdepartement.

En talsperson for artisten har bekreftet pågripelsen overfor FOX 32 Chicago, og sier at artisten holdes i fengselet Cook County Jail.

Artisten er allerede tiltalt for flere tilfeller av seksuelt misbruk. Ifølge TMZ er tilfellene han pågripes for torsdag en del av en tiltale på 13 punkter.

R&B-stjerna erklærte seg ikke skyldig i retten i Chicago i juni etter å ha blitt tiltalt for ytterligere elleve tilfeller av seksuelle overgrep.

R. Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år.

Publisert: 12.07.19 kl. 06:59 Oppdatert: 12.07.19 kl. 07:16