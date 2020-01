VEISKILLE: Hertuginne Meghan og prins Harry på den årlige WellChild Awards i London i 2019. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Varsler enorme inntekter for hertugparet: – Ekstremt attraktive

Britiske eksperter anslår at foredrag, bokavtaler og motesamarbed kan sikre prins Harry og hertuginne Meghan minst 90 millioner norske kroner i året – dersom de ønsker det.

Ifølge parets egen kunngjøring, som ble offentliggjort onsdag kveld, ønsker de mer tid til å bygge opp sin egen veldedighetsorganisasjon, og varsler om mer detaljerte planer for veien og virksomheten videre på et senere tidspunkt.

Der skriver de også at de tar sikte på å bli mer økonomisk uavhengig.

Men selv om prins Harry og Meghan ikke lenger kommer til å motta penger fra dronning Elizabeth, vil økonomi trolig ikke bli et problem for paret i tiden fremover.

Britiske eksperter som Daily Mail har snakket med, anslår at de har potensial til å sanke inn et titalls millioner dollar årlig på å holde foredrag, gjøre bok- og TV-avtaler eller i Meghans tilfelle; motesamarbeid. Det tilsvarer minst 90 millioner norske kroner i året.

Store formuer og millioninntekter

Som skuespiller i TV-serien «Suits» tjente Meghan opp mot 400 000 kroner per episode og rundt 3,3 millioner årlig i perioden serien ble spilt inn. Markle har også spilt i flere filmer som sikret henne million-honorarer, ifølge Hello Magazine.

Britiske aviser anslår at hun hadde med seg en formue på mellom 38 og 50 millioner kroner inn i ekteskapet med prins Harry.

Prins Harry selv har også til salt i maten.

Fra han var 25 år mottok prinsen en apanasje på rundt 3,2 millioner kroner. I tillegg har han inntekter fra Hertugdømmet Cornwall, som besittes av faren, tronarving prins Charles.

Inntektene kommer blant annet fra store eiendommer og investeringer, og dekker offisielle utgifter for både ham og William.

Da prins Harry ble 30 år i 2014, fikk han utbetalt en arv anslått til over 100 millioner kroner etter skatt fra moren prinsesse Diana. Hun døde i en trafikkulykke i Frankrike i 1997.

Prins Harry har også fått forskudd på arv fra dronning Elizabeth. Av andre inntekter kommer lønn fra tiden som helikopterpilot i det britiske forsvaret. Ulike aviser i Storbritannia anslår prins Harrys formue til mellom 250 og 400 millioner kroner.

Skal vi sammenligne med andre kongelige eller berømte politikere som har gjort store penger på ulike prosjekter, er det all grunn til å forutse det samme for prins Harry og Meghan.

Ekspert spår til den britiske avisen Daily Mail at de har potensial til å sanke inn et titalls millioner dollar årlig på å holde foredrag, gjøre bok- og TV-avtaler eller i Meghans tilfelle; motesamarbeid.

Barack og Michelle Obama er eksempler på kjente personer som har dratt i land avtaler verdt store summer. I 2017 signerte de blant annet en bokavtale verdt en halv milliard kroner.

STORE PENGER: Michelle og Barack Obama har tjent mange millioner på boksalg, nye bokavtaler, avtale med Netflix og foredrag. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Det var forlaget Penguin Random House som betalte den svimlende summen for to bøker med det kjente politikerparet som forfattere.

Det er også kjent at Obama er gode venner av hertugparet.

– Kan åpne mange muligheter

Kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle påpeker at prins Harry og Meghans nettverk kan være en nøkkel til stor suksess fremover.

– Ikke bare drar de en fordel av det kongelige nettverket, men siden Meghan er tidligere Hollywood-skuespiller har de også god kontakt med noen av de største navnene i underholdningsbransjen. Det kan åpne mange muligheter.

– Det er heller ikke utenkelig at de følger i Obamas fotspor med deres veldedige organisasjon. Det er også kjent at de har et godt forhold.

Vagle understreker at det er umulig å spå hva prins Harry og Meghan har av planer for fremtiden, men at flere detaljer snart skal slippes.

– En stor fordel

Markedsføringsekspert Trond Blindheim er tydelig på at prins Harry og Meghan også kommer til å dra stor fordel av deres kongelige tittel i forbindelse med markedsføring av eget arbeid.

– Det er lite som skaper mer oppmerksomhet enn når en kongelig deltar på et event eller «kaster glans» over et arrangement. Det er helt klart at de har en fordel, og de kommer ikke ha vanskeligheter med å tjene skrekkelig mye penger, sier Grindheim til VG.

– Mye av oppmerksomheten og markedsføringen skyldes også at kongelige får god mediedekning når noe promoteres.

HERTUGPAR: Meghan og Harry er hertuginne og hertug av Sussex. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Professor og markedsføringsekspert Arne Nygaard mener at den kongelige tittelen vil ha en høyere markedsføringsverdi i USA.

– Det gjelder å komme inn i de innerste sirklene og ha et godt nettverk. I USA er en kongelig tittel ekstremt eksklusivt, og sammenlignet med mange andre som ønsker å satse på noe eget, har prins Harry og Meghan en status og en posisjon mange andre må jobbe for å få.

– De vil være ekstremt attraktive for eventuelle samarbeidspartnere, spesielt om de planlegger å tjene penger i USA, sier Nygaard til VG.

Foto: Mark Large/Daily Mail / PA Wire

Første tegn i fjor sommer

Første tegn på at Harry og Meghan ønsket mer selvstendighet, kom i fjor sommer. Da kunngjorde paret at de ville forlate The Royal Foundation for å starte sin egen organisasjon.

De overlot dermed til Harrys eldre bror William (37) og Kate (37), hertug og hertuginne av Cambridge, å drive den 11 år gamle organisasjonen alene.

I den lange kunngjøringen skriver prins Harry og Meghan at det ligger mange måneder med grundig vurdering bak beslutningen om heretter å ha en mindre fremtredende rolle i kongehuset.

De føyer til at de på denne måten tror at de lettere kan oppdra sønnen Archie til å sette pris på den kongelige tradisjonen, samtidig som de selv kan få tid til å bygge opp sin egen veldedighetsorganisasjon.

Men Harry og Meghan er ikke alene om å ville gå sin egen vei og trappe ned på offentlige plikter.

– Som mye annet blir også kongehusene modernisert. Vi har flere eksempler på kongelige som ønsker å gjøre noe eget, og trappe ned på offisielle plikter. Deriblant Märtha Louise, sier kongehusekspert Caroline Vagle.

