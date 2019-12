Per Heimly om Ari: – I bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn

Vennene er sjokkert over nyheten om Ari Behns død, og minnes ham med varme.

Onsdag kom den triste beskjeden om at Ari Behn er død, 47 år gammel. Kongehuset er i sorg, og har kommet med sine kondolanser.

Personer rundt Behn minnes ham som en stor kunstner og god venn. Per Heimly har jobbet tett med Behn gjennom mange år. På Facebook har han skrevet et innlegg om at han er i sorg, og at han nå ber om ro.

– Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn i dag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side, skriver han i et innlegg på Facebook.

VENNER: Ari Behn og Per Heimly har samarbeidet med flere prosjekter gjennom mange år. Her er de to i Bosnia i 2013 i forbindelse med innspillingen av den andre sesongen av sin egen TV-serie. Foto: Mattis Sandblad

Vidar Kvalshaug har vært Aris nære venn i mange år, de to ble kjent tilbake i 1998.

– Han var jo født med en terningkast seks. Han var en kunstnertype som ingen hadde sett da han kom inn i offentligheten, minnes Vidar Kvalshaug vennen.

Kvalshaug ble kjent med Ari da han jobbet i Dagbladet. Han hadde anmeldt en bok, da Ari ringte og ville snakke om den, forteller han. De fant ut de hadde noen felles bekjente, og bestemte seg for å møtes på Kunstnernes Hus.

– Vi ble vel venner der og da, sier han til VG.

Siden har de vært i hverandres brylluper. Ari var fadderen til Kvalshaugs mellomste sønn.

– Han var en strålende fyr! Han var irriterende, han var fantastisk, han var alt. Vi kunne krangle, også le med hverandre noen minutter etterpå. Det var alle disse sjatteringene i et menneske som var veldig forsterket i Ari. De store ordene, de jerve modige ambisjonen han hadde.

– Han hadde jo mye større ambisjoner enn alle oss andre og han var ikke redd for å uttale dem. Mens vi andre kanskje holdt det litt mer inne, fortsetter han.

I SORG: Vidar Kvalshaug beskriver nyheten om Ari som fryktelig sørgelig. Foto: Frode Hansen

Livet tar vendinger, og Ari hadde trukket seg litt tilbake de siste årene, sier Kvalshaug. Sist han hadde kontakt med Ari var i vår.

– Da hadde vi en intensjon om å møtes, men så ble det aldri noe av... Men jeg skjønner selvfølgelig ikke noe mer av det her. Jeg forstår det bare ikke. Jeg vet ikke noe mer enn det som står i de meldinger. Det er fryktelig sørgelig.

«Du var den lysende – alltid»

Også Aksel Hennie har kommet med minneord om Behn.

Skuespiller Aksel Hennie minnes en hendelse fra 20 år siden da han og Behn satt på et tak i Oslo:

– Du sa «Du er Espen Askeladd, Aksel, du kommer til å vinne prinsessen og halve kongeriket». Du så alltid det vakre i andre, og glemte selv at det var deg selv du så i oss. Du var den lysende – alltid, skriver Hennie.

Han sier videre at Behn var et av de mest sjenerøse, skinnende og vakre menneskene han har møtt.

– Latterliggjort og misforstått av de smålige – elsket og beundret av de kjærlige.

Kjell Nordström, bedre kjent som Baron von Bulldog, minnes Ari som en god venn og samarbeidspartner. De to har blant annet designet klær sammen.

– Jeg syns det er helt forferdelig, og det er ikke mye mer å si. Jeg har bare fine minner med ham. Jeg har kjent han i mange år, og vi har gjort mange spennende og fine ting sammen, sier Nordström som tenker på Aris familie og sender varme tanker.

PÅ FILMPREMIERE: Ari Behn poserte sammen med Jono El Grande (t.v.) og designeren Baron Von Bulldog. Foto: Janne Møller-Hansen

Publisert: 25.12.19 kl. 22:17

