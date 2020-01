SLUTTER: Sophie Elise Isachsen melder på bloggen at hun har skrevet sitt siste innlegg. Foto: Vidar Ruud /NTB scanpix

Sophie Elise slutter å blogge

Blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen (25) kunngjorde fredag kveld at hun slutter å blogge.

– Jeg har blogget i snart ti år. Tenk det. For meg er det nesten helt umulig å se for meg hvem jeg hadde vært om jeg ikke trykket publiser for første gang i 2011, skriver Sophie Elise Isachsen i det som skal være hennes aller siste blogginnlegg.

– Igjennom alle disse årene har jeg satt så stor pris på forholdet mitt til dere, med flere av følgerne mine har jeg hatt et venninnelignende forhold – igjennom kjærlighetssorg, flytting til ny by, depresjoner og store steg i karrieren. For det vil jeg si takk, jeg er evig takknemlig og kommer til å huske flere av dere resten av mitt liv. Jeg føler meg heldig som har hatt denne reisen med akkurat dere, fortsetter hun.

Isachsen forteller at hun det siste året har slitt med å finne motivasjonen til å blogge, og at hun ikke lenger klarer «den enorme mengden kritikk» som kommer mot henne på bloggen.

– Å blogge koster mer enn det gir, og i seks måneder har jeg vært lei meg nesten hver gang jeg logger inn her og nesten holdt meg for øynene hver gang jeg leser kommentarer, skriver hun.

Hun forteller at hun ofte opplever mobbing, slemme ord og personangrep i kommentarfelt. Hun forteller også at hun ikke orker å fortsette å blogge fordi hun ikke ønsker å føle på presset om at alt hun gjør er feil.

– En dag vil jeg få barn, jeg vil være gravid og jeg vil gifte meg og at livet skal gå videre uten at jeg hver dag skal føle et stress og press på alt jeg gjør feil ... Det hadde ødelagt meg helt. Jeg må fokusere på å ha det bra, skriver hun.

Hun understreker at hun ikke vil at leserne hennes skal synes synd på henne.

– Jeg har bestemt meg for å slutte og blogge og det er en avgjørelse jeg står i, og har stått i ganske lenge.

25-åringen fortalte til VG allerede i desember at hun hadde bestemt seg for at hun skal slutte å blogge og at datoen var satt, men hun ønsket på det tidspunktet ikke å si når. På spørsmål om hva hun kom til å gjøre etter at bloggen var avsluttet svarte hun:

– Jeg kommer til å gjøre mye av det samme som jeg gjør nå, bare minus bloggingen. Jeg ønsker å utvikle meg, og blogging har jeg drevet med siden jeg var 16 år.

Isachsen har de siste årene vært en av Norges største bloggere. I 2016 ga hun ut debutboken «Forbilde» i 2016 og i 2018 ga hun ut bok nummer to – «Elsk meg». Førstnevnte fikk terningkast fire av VGs anmelder, og det samme gjorde oppfølgeren. I fjor gikk hun inn i skjønnhetsbransjen med sitt eget merke. Merket har fått navnet Glöd og vil bestå av selvbruning og kremer.

