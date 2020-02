VANT: Ulrikke Brandstorp (24) vant MGP-finalen og representerer Norge i Eurovision i mai. Men flere artister og mange av seerne mener NRK sin backup-løsning da stemmesystemet kollapset, ikke var god nok. Foto: Tore Meek

Flere har kontaktet Kringkastingsrådets leder etter MGP-skandalen: – Fikk selv ikke stemt

Kringkastingsrådet vet ennå ikke hvor mange klager som har kommet inn etter lørdagens MGP-finale, men det er unaturlig om det ikke blir tema på neste møte, sier leder Julie Brodtkorb.

Oppdatert nå nettopp

– Kringkastingsrådet skal være et sted hvor de som betaler for NRK skal ha en mulighet til å si sin mening om de programmene NRK har, sier leder i Kringkastingsrådet Julie Brodtkorb til VG.

Hun forteller at flere seere har kontaktet henne personlig for å be rådet diskutere saken.

– Da har jeg bedt dem gå inn i klageskjemaet på nettsiden og skrive det de forteller meg der. Før møtet 12. mars får alle medlemmer oversikt over klagene og foreslår hva vi skal diskutere. Med det engasjementet dette har skapt, er det unaturlig om vi ikke diskuterer det, sier Brodtkorp.

Mange av seerne og flere av artistene er rasende etter at stemmesystemet kollapset da ti MGP-artister skulle stemmes ned til fire under MGP-finalen lørdag kveld. Fra scenen ble det annonsert at en «forhåndsvalgt folkejury» derfor ville avgjøre hvilke fire artister som skulle gå videre. De utgjorde 30 personer fra hele landet, og stemte på bakgrunn av studioinnspillingene, forklarer MGP-sjef Stig Karlsen søndag.

NRK har forklart at 38 millioner emojis kan ha gjort at systemet kollapset.

Klager til Kringkastingsrådet er ennå ikke talt opp, men det spiller i utgangspunktet ingen rolle for hvorvidt rådet skal diskutere en sak eller ikke, forklarer Brodtkorb.

Fikk selv trøbbel

Medlemmene kan uansett ta opp saker de mener er viktige, og derfor vil dette høyst sannsynlig bli tema på det neste møtet i Kringkastingsrådet, som er 12. mars.

– Vi er jo ikke i noe vakuum, selv om vi ikke har talt opp klager. Vi ser det engasjementet som har vært rundt dette, sier hun.

LEDER: Julie Brodtkorb, leder i Kringkastingsrådet, mener det er sannsynlig at MGP-finalen diskuteres i neste møte etter alt engasjementet som har vært. Foto: Tore Kristiansen

– Mange hadde rigget seg til med venner og bekjente nettopp for å se finalen og stemme på sin favoritt. Ut ifra det alle norske medier skriver, er dette en sak som engasjerer NRK-seerne. Programmet er helt tydelig høyt elsket av hele befolkningen, sier Brodtkorb.

Hun fulgte MGP-finalen lørdag kveld, og var selv blant dem som fikk trøbbel med å stemme da hun så finalen.

– Emojiene funket. Så kanskje bidro jeg til at det kollapset. Men stemmingen fungerte ikke. Jeg var en av dem som var veldig lei meg for at jeg ikke fikk stemt, sier hun.

Her oppsummerer vi MGP-skandalen kjapt og enkelt.

MGP-sjefen: – Juryen var laget for en ekstremsituasjon

Dagen etter glam og glamour var den en avmålt MGP-sjef som møtte pressen søndag formiddag. Der kunne han opplyse om at det ventes en intern gransking av stemmerotet i den famøse finalesendingen lørdag.

– Jeg har bedt om å få en redegjørelse i morgen, en teknisk redegjørelse, så jeg har et møte med IT-folket i NRK for å få en full forståelse av hvordan dette kunne skje, sa Stig Karlsen.

BER OM REDEGJØRELSE: MGP-sjef Stig Karlsen sa til pressen søndag at han har bedt om en teknisk redegjørelse av hva som gikk galt under finalen. Foto: Tore Meek

Karlsen hadde aldri i verden tenkt at et års arbeid med den store MGP-festen skulle bli slik. Den forhåndsvalgte folkejuryen ble satt opp hvis «det utenkelige» skulle skje:

– Juryen var laget for en ekstremsituasjon. Den fikk vi i går, sa han videre da han traff pressen søndag.

Manager til Rein Alexander, Jan Erik Hauglund, er blant dem som krever fullt oppvaskmøte i NRK.

– Ja, det gjør jeg virkelig. Nå må alle krefter brukes hos arrangøren for at dette ikke skal skje igjen. Samtidig er vi innstilt på at fokus deretter retter seg mot at Ulrikke presterer maksimalt i Rotterdam.

Publisert: 16.02.20 kl. 22:08 Oppdatert: 16.02.20 kl. 22:25

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser