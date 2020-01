VISTE FRAM MAGEN: Ashley Graham viste stolt fram magen under en motetilstelning i New York i november i fjor. Nå har barnet kommet til verden. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Supermodell Ashley Graham og mannen fikk sitt første barn sammen

Det kjente paret fikk en liten sønn i helgen. «Livene våre ble snudd til det bedre», mener Graham.

«Plus size»-modellen Ashley Graham (32) og mannen Justin Ervin har fått en sønn. Dette er parets første barn sammen. Sønnen kom til verden på lørdag, og nyheten delte de på sin InstaStory på mandag, skriver People.

Til innlegget medgir den 32 år gamle modellen at det er et fornøyd par som ønsket den lille velkommen til verden.

«Klokken 18 på lørdag ble livene våre snudd til det bedre», skriver hun, etterfulgt av et rødt og et blått hjerte.

«Takk for all kjærlighet og støtte gjennom denne fantastiske tiden», tilføyer hun.

Det var i august i fjor at Graham annonserte at hun var gravid. Det gjorde hun i en Instagram-video, der hun hyllet mannen.

«For ni år siden giftet jeg meg med mannen i mitt liv. Det har vært den beste reisen jeg kunne hatt med min favorittperson i hele verden. Nå er vi spente og takknemlige for å kunne feire vår voksende familie. Livet er i ferd med å bli enda bedre», skrev hun under videoen den gang.

Tre måneder senere avslørte hun i EllenDeGeneres-show at det var en sønn som var på vei.

I en episode av hennes digitale serie, Fearless with Ashley Graham» i november, fortalte hun at hun har slitt med sin «nye kropp» under graviditeten.

– Jeg hadde akkurat annonsert graviditeten og trodde at jeg skulle føle meg bra, men det gjorde jeg ikke. Jeg følte meg forferdelig, fortalte hun.

LYKKELIG GIFT: Ashley Graham og mannen Justin Ervin har vært gift i over ni år, og føler seg mer lykkelig sammen enn noensinne. Foto: JB LACROIX / AFP

Etter at hun kunngjorde graviditeten har Graham hyppig postet bilder av den voksende magen på Instagram – til sine nærmere 10 millioner følgere.

Justin Ervin jobber til daglig som filmfotograf og regissør.

Publisert: 20.01.20 kl. 20:29

