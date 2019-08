FØDSELSDRAMA: Tidligere realitydeltagere Jade Roper Tolbert og hennes ektemann Tanner Tolbert, her sammen med datteren sin, har fått sitt andre barn sammen. Det gikk ikke udramatisk for seg. Foto: Fernando Leon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Realitykjendis fødte i klesskap

«Bachelor in Paradise»-stjernen Jade Roper Tolbert deler sin dramatiske fødselshistorie med sine 1.1 millioner følgere på Instagram.

Jade Roper Tolbert og hennes ektemann Tanner Tolbert fikk sitt andre barn mandag- og det ble en dramatisk velkomst til verden.

– Jeg bearbeider fortsatt sjokket av det hele, ettersom dette ikke var slik jeg hadde planlagt det i det hele tatt, skriver Tolbert i et instagraminnlegg onsdag. Innlegget har foreløpig fått over 17.200 kommentarer.

Deres nyeste familiemedlem kom til verden så raskt at Tolbert ikke hadde tid til å reise til sykehuset, skriver People som har hatt et lengre intervju med realitystjernene.

– Ikke kontroll

Tolbert beskriver i innlegget på Instagram hvordan hun fødte på gulvet i walk-in garderobeskapet sitt, litt over en time etter vannet hennes gikk.

– Det var en av de skumleste øyeblikkene i livet mitt, fordi jeg følte at jeg ikke hadde kontroll, skriver hun videre.

Teksten ble publisert sammen med et bilde som viser den nybakte moren holde babyen sin i garderobeskapet, omringet av ektemannen og hans mor, brannmenn og helsepersonell. I bakgrunnen kan du se skoene til Tolbert pent stilt opp i skapet.

– Jeg skulle egentlig dele de glade, søte Instagram-vennlige bildene først, men dette føltes riktig for meg. Så utrolig takknemlig for støtteapparatet vi hadde og for denne vakre gutten jeg får holde i armene mine.

Jade Roper Tolbert og Tanner Tolbert møttes i 2016 i den andre sesongen av «Bachelor in Paradise», en spin-off serie med tidligere deltagere fra de amerikanske datingrealityseriene «The Bachelor» og «The Bachelorette».

I likhet med realityseriene «Love Island» og «Ex on the beach» her i Norge, er deltagerne isolert på et romantisk tropisk paradis – frem til de elimineres eller står igjen som vinner.

Realitystjernene har vært gift i tre år og har fra før en datter sammen på to år.

Publisert: 02.08.19 kl. 07:01

