Rapperen Remy Ma anklaget for å ha slått til reality-kollega

Den Grammy-nominerte rapperen ble onsdag arrestert for å hå slått en reality-kollega fra TV-serien «Love and hiphop» i ansiktet.

Onsdag møtte hun i retten i New York, for å svare på anklagene om såkalt «misdemeanor assault», en mild form for overfall.

Dette kan bety trøbbel for artisten, skriver nyhetsbyrået AP, hun er nemlig fortsatt løslatt på prøve etter å ha vært involvert i en skyteepisode i 2007. Hun sonet seks år i fengsel.

Hun ble løslatt fra fengsel, hvor hun satt i seks år, i 2014, og har nå tre måneder igjen av prøvetiden. De nye anklagene har allerede gjort vilkårene for prøveløslatelsen strengere – ifølge AP må rapperen nå bruke fotlenke.

Det er Brittney Taylor, deltaker i reality-showet «Love and hiphop New York», hvor Remy Ma også er med, som har anklaget Remy Ma for å ha slått henne i øyet under en konsert i New York 16. april, skriver TMZ. Ifølge Taylor fikk hun blåmerker på sitt høyre øye etter slaget, som skal ha skjedd backstage på Irving plaza.

Mas advokat Dawn Florio hevder imidlertid overfor kjendisnettstedet at anklagene er løgn, og at klienten hans var hjemme hos seg selv under det angivelige angrepet. Han sier også at det var flere vitner på stedet som kan underbygge at Ma ikke hadde noe med saken å gjøre.

Rapperens advokat Dawn Florio sier til AP at anklagene er falske, og at Remy Ma hadde dratt hjem for å amme sin fire måneder gamle datter på tidspunktet der slaget skal ha funnet sted, kl. 21.30 om kvelden.

Remy Ma har ikke selv kommentert saken. Artisten ble løslatt etter en kausjon på 1500 amerikanske dollar.

Det var Remy Ma selv som meldte seg for politiet onsdag.

Taylors advokat, Sanford Rubenstein, sier imidlertid til TMZ at klienten hans er et offer som har tillit til systemet og vil fortsette med å samarbeide med myndighetene.

