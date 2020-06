Foto: VALERIE MACON / AFP

Margot Robbie med stor rolle i nye «Pirates of the Caribbean»

Den sjette «Pirates of the Caribbean»-filmen blir kvinnestyrt.

Margot Robbie er kjent fra filmer som «The Suicide Squad», «Bombshell» og «Birds of Prey». Fredag ble det klart at den amerikanske skuespilleren også får hovedrollen i den kommende «Pirates of the Caribbean».

Den sjette filmen i serien skrives av manusforfatteren bak den nevnte filmen «Birds of Prey», Christina Hodson.

Lukrativ filmserie

Disney-produksjonen er i helt i startfasen, og er foreløpig uten tittel.

De fem tidligere filmene i serien ble produsert av Jerry Bruckheimer, som også skal stå for produksjonen av den sjette.

Å videreføre serien kan vise seg lønnsomt, for de fem første filmene tjente hver for seg inn mer enn 650 millioner dollar. To av filmene – «Dead Man’s Chest» og «On Stranger Tides» – dro inn en milliard dollar hver.

Publisert: 26.06.20 kl. 23:45

