Hevder TikTok-stjernen tjener én million per innlegg

Influenceren fra det omstridte sosiale mediet tjener seg dermed søkkrik på dansevideoer.

På bare ett år har 16 år gamle Charli D’Amelio gått fra å være en vanlig jente til å bli verdens største TikToker, med over 70 millioner følgere og 5 milliarder likes.

I mai meldte VG at hun kunne tjene over 400.000 kroner per TikTok-video. Siden den gang har tallet skutt i været.

Vanskelig plattform å tjene penger på

– Generelt kan man vel anta at TikTok er en utfordrende plattform for annonsører, ettersom flertallet av brukerne er mindreårige, og innholdet fra brukerne er uformelt og flyktende ut fra trender, sa Marius Karlsen i «Helt Digital» til VG i mai.

Siden den gang har appen bare blitt mer populær og omdiskutert. Ifølge «Helt Digital» er hver fjerde 18–29-åring på TikTok. Nå diskuteres det også om appen skal bli ulovlig i USA.

Det kan få store konsekvenser for D’Amelio.

Så mye tjener hun på TikTok-videoer

Ifølge Celebrity Net Worth kan D’Amelio ta betalt over 100.000 dollar per sponsede video. Det er nesten én million norske kroner. Nettstedet melder at summen bare øker, ettersom TikTokeren bare øker i popularitet.

Hun skal blant annet ha fått en million dollar (nesten 10 millioner kroner) for å være med i en Super Bowl-annonse.

TikTok er lønnsomt for de mest populære. Artist ,og nå også TikToker, Jason Derulo har selv uttalt at han tjener over 75.000 dollar per video. Han har nesten 30 millioner følgere.

Offentlig drama mellom profilene

De siste ukene har D’Amelio fått mest oppmerksomhet for andre ting. I starten av juli anklaget hun ekskjæresten Chase Hudson for å ha vært utro mot henne med en annen kjent TikToker, nemlig Nessa Barret. Dramaet mellom de kjente TikTokerne har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

De to ekskjærestene skal nå ha beklaget til hverandre. D’Amelio poengterte at dette var «vanlig tenåringsdrama», men at det hele ble mer dramatisk siden dramaet foregår foran millioner av fans sine øyne.

Hudson har nå sagt at han fremover ønsker å være et bedre forbilde for sine fans.

