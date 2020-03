AMPER STEMNING: Erik Alfred Tesaker hadde tenkt å velge Per Sandberg til kamp i søndagens «Farmen kjendis», men valgte til slutt Vidar Villa. Det ble ikke godt mottatt. Foto: Alex Iversen, TV 2

Vidar Villa ute av «Farmen kjendis» etter sjokkvalg: – Jeg ble rimelig forbannet

Det ble amper stemning da Erik Alfred Tesaker gjorde helomvending og brøt avtalen han hadde inngått. – Urimelig, mener Per Sandberg.

Nå nettopp

Vårens siste tvekamp i «Farmen kjendis» er over, og søndag måtte musiker Vidar Villa (30) reise fra gården etter å ha tapt tvekampen mot oppfinner og NRK-profil Erik Alfred Tesaker (40).

De to «Farmen kjendis»-deltagerne konkurrerte i øvelsen «bommen».

– Jeg fikk en fin start, og følte meg sterkere enn ham. Men så klarte Erik Alfred å «låse seg» på en måte. Så jeg kom meg liksom ikke framover og ble bare stående der. Jeg håpet at øvelsen gikk på ren styrke - og ikke utholdenhet - men ble tømt for krefter når vi bare ble stående der og ikke kom oss noen vei, forteller hjemsendte Vidar Villa til VG.

Det som nok vakte størst oppsikt for TV-seerne var det faktum at Tesaker ikke valgte tidligere Frp-politiker Per Sandberg (60) som motstander, noe han denne uka har vært ganske klar på at han kom til å gjøre.

For på TV har det vært ganske tydelig at stemningen mellom de to ikke alltid har vært den aller beste.

– Først tenkte jeg at dette kom til å bli gøy, at jeg og Per skulle ha en skikkelig god kamp. Men jeg hadde en prat med ham og han syntes ikke det var gøy i det hele tatt. Jeg følte det ble dårlig gjort og mistet lysten, sier Tesaker, som mener flere av de andre deltagerne i forkant hadde sterke føringer på hvem han skulle velge.

– Det ble en diskusjon der inne. Sånn sett ble det veldig følelsesstyrt fra min side. Jeg følte at Per ville bli lei seg om jeg valgte ham.

Akkurat det skjønner Sandberg svært lite av.

– Lei meg? Jeg var 110 prosent klar for den tvekampen, jeg, forteller han til VG.

Han forklarer:

– Unnskyldningen hans er syltynn. De som kjenner meg vet at jeg ikke blir lei meg når jeg får en utfordring. Skulle han plutselig ta hensyn til at jeg var lei meg? Etter alt det som hadde skjedd mellom oss tidligere? Det henger liksom ikke på greip.

INTENST: Erik Alfred Tesaker gikk seirende ut av en «svett» kamp mot Vidar Villa. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Så hvorfor valgte han deg, mener du?

– Det verste som kunne skje for Erik Alfred var å bli slått ut av meg. Det tror jeg rett og slett ikke at han ville overlevd. Tanken på å tape en tvekamp mot Per Sandberg ville vært det ultimate nederlaget for ham, mener 60-åringen.

Han legger ikke skjul på at han reagerte kraftig da førstekjempen offentliggjorde hvem han hadde valgt til kamp.

– Jeg ble rimelig forbannet. Det var jeg som skulle stått der. Og jeg synes det er urimelig å backe ut på den måten. Jeg var irritert og småforbannet.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Artist Vidar Villa måtte reise hjem fra «Farmen kjendis» rett før finaleuka tar til. Foto: Alex Iversen, TV 2

NRK-profilen slår tilbake.

– Det er rart at han blir sint fordi jeg velger Vidar, er det fordi han ville i kamp da? Til meg var han i hvert fall veldig klar på at han ikke ville i kamp. Det er ikke alltid så lett å forstå seg på Per.

Ifølge eks-politikeren hadde Tesaker og storbonden Hanna-Martine Slåttland Baller en avtale om at det var nettopp Per Sandberg som skulle bli valgt som andrekjempe.

– Men så backet han ut, og det ble jo en «case» i seg selv. Han brøt rett og slett en avtale. Han lovet Hanna at han ikke skulle velge Vidar.

– Og hva synes du om det?

– Én ting er å bryte avtaler, det gjorde jeg selv og. Det er jo et spill. Men problemet hans er at han gikk så grusomt høyt ut. Alle så fram til den tvekampen mellom meg og ham.

STILLE FØR STORMEN: Erik Alfred Tesaker og Vidar Villa rett før søndagens tvekamp tok til. Foto: Alex Iversen, TV 2

Tvekamp-vinneren innrømmer at han brøt en avtale.

– Men det provoserte og frustrerte meg at jeg fikk alle disse føringene fra de andre. Til slutt lovet jeg å velge Per, men etter å ha tenkt meg om syntes jeg det var dårlig gjort. Jeg falt ned på at det var bedre å bryte et løfte enn å gå med på en avtale som jeg syntes var ugrei. Jeg ble presset til å gi det løftet.

– Så det var ikke sånn at du var redd for å tape mot Per Sandberg og at du rett og slett feiget ut?

– Det kan jo være at jeg bare lurer meg selv litt. Egentlig gledet jeg meg til kampen mot Per, men det gikk på følelser. Jeg fikk dårlig samvittighet etter å ha pratet med ham inne i huset.

– Sånn i ettertid er det jo ganske morsomt at Per blir sint til og med når han ikke blir valgt, sier oppfinneren med et smil.

Vidar Villa vil ikke si at Tesaker var feig som snudde i siste liten, men erkjenner at han reagerte da han hørte sitt eget navn under andrekjempevalget.

– Jeg var ikke veldig overrasket, men kjente at jeg ble litt småforbannet. Litt på grunn av det han hadde sagt at han skulle gjøre. Men jeg ble ganske giret også, og tenkte at «nå skal jeg søren meg ta deg», sier artisten til VG.

Førstkommende tirsdag går de gjenværende deltagerne igang med den avgjørende finaleuka i «Farmen kjendis».

Publisert: 22.03.20 kl. 22:01

