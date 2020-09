Christine Koht har kommet med en oppdatering på helsesituasjonen. Her fra 2019, da hun ble kåret til Årets navn i VG. Foto: Helge Mikalsen

Christine Koht: – Urettferdig at jeg aldri skal slutte å bli så syk

Christine Koht forteller om helsetilstanden i et innlegg på Facebook.

På sin Facebook-side har Christine Koht delt et innlegg hvor hun forteller om hvordan det går med helsa.

– Ja, nå er det lenge siden jeg har skrevet for jeg hadde så lyst å bare skrive at alt bare går bedre og bedre og jeg raser ned i vekt og jogger oppover trapper og har blitt frisk, skriver Koht.

Videre forteller hun om øyeblikk og hendelser som har skapt glede den siste tiden, som sin nye el-trehjulssykkel og mennesker som stopper opp for å heie på at hun kan sykle.

– Og tenk- forleden så opplevde jeg kanskje det mest rørende øyeblikk. På en uterestaurant her i Tønsberg så reiste alle seg opp og klappet for at jeg lever.

– Jeg syns vi burde gjøre det mere med hverandre – bare reise oss opp og klappe høyt for en som kommer forbi. Da snakker vi hverdagslykke øyeblikk. Og det går jo alltid begge veier, skriver Koht.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Sist Koht kom med en oppdatering på helsesituasjonen sin var i mai, på 53-årsdagen sin. Da la hun ut en video fra Rikshospitalet, hvor hun kunne fortelle at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreftsykdommen.

Testet for corona 11 ganger

– Men jeg er LEI av å akuttinnlegges så ofte som jeg må, fortsetter Koht i innlegget.

Koht skriver at hun bare de siste seks ukene har blitt hentet av ambulanse på grunn av sepsis, og på akutten med utviklet og vonde lungeinfeksjoner. Hun skriver at hun har blitt testet for corona 11 ganger.

Koht skriver at hun heldigvis er god til å ligge alene i trang seng og har evnen til å glede meg over at de har masse små isbiter.

– Men syns det er urettferdig at jeg aldri skal slutte å bli så syk og hver gang gå ut med « ja, nå er det bare å stå på». Jeg sier som en god venn av meg pleier å si «selvom jeg er deppa så er jeg alltid i godt humør».

Innlegget avsluttes med at hun jobber med et «hemmelig prosjekt», som hun vil fortelle mer om på søndag:

– Dere kan glede dere.

Publisert: 04.09.20 kl. 22:27

