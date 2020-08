KJENT FRA YOUTUBE: Landon Clifford ble bare 19 år. Han døde etter å blitt påført en hjerneskade. Foto: Privat

Youtube-stjerne (19) død

Landon Clifford ble bare 19 år. Sammen med kona Camryn stod han bak YouTube-kanalen «Cam&Fam» med 1,3 millioner abonnenter. Det unge paret fikk to barn sammen.

Flere internasjonale medier omtaler dødsfallet, deriblant CNN.

I følge en go fund me-side som er opprettet for å betale for begravelsen og dekke de medisinske utgiftene, døde Clifford som følge av en hjerneskade etter å ha tilbrakt seks dager i koma.

– Ord kan ikke beskrive den smerten jeg føler nå, skriver Camry Clifford på instagram.

Hun skriver videre at han donerte sine vitale organer til andre som trengte dem.

– Han døde men reddet livet til andre, skriver Camryn.

Deres YouTube-kanal «Cam&Fam» skildret livet som tenåringsforeldre. Parets videoer med titler som «Teen Dads Firts Time with both babies» har I følge amerikanske People hatt mer enn 184 millioner visninger.

