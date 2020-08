GÅR TIL ANGREP: Dalhaug mener det er mistenkelig hvor mange influencere som plutselig dukker opp med 100.000 følgere Foto: Privat

Influencere engasjerer advokat etter jukseanklager

Love Island-vinner Morten Dalhaug mener han kan bevise at flere influencere har kjøpt Instagram-følgere. – Vi kan ikke sitte stille og se på at slike alvorlige anklager blir gjort offentlig uten å gjøre noe med det, svarer managementet til de anklagede.

Oppdatert nå nettopp

Youtuber og Love Island-vinner Morten Dalhaug la 16. august ut en video hvor målet var å få øynene til både influencernes følgere og annonsører opp for det han mener er juks i influencerbransjen.

– Jeg mener jo at dette er et voksende problem. Det popper opp influencere med tusenvis av følgere stadig vekk, sier han.

– Interiør- og mamma-kontoer har plutselig 50.000-100.000 følgere uten at man har hørt om dem før, det er jo noe å stusse på.

Dalhaug mener at dette viser at noe ikke stemmer. Derfor har han søkt opp de ulike profilene i verktøyet til Inzpire.me som har som formål å matche influencere og annonsører.

I en YouTube-video viser Morten at han søker opp ulike profiler, deriblant Bloggerne-nykommerne Monica og Chris Nyhus. Søket viser at av Monicas 117 000 følgere er 24 000 fra Norge, mens ektemannen Chris tilsynelatende skal ha 8000 nordmenn blant sine 48 000 følgere.

OVERRASKET: Dalhaug titter på følgerne til Bloggerne-profil Monica Nyhus. Foto: Skjermdump YouTube

– Dette er kjøpt. Dette er det verste jeg har sett, hevder Dalhaug i videoen.

Daglig leder i Ad Sales, managementet til Nyhus-ekteparet, Caroline Kvamme svarer til VG i en SMS at de ser på anklagene som svært alvorlige.

– Særlig når man drar inn ord som «svindel». Skal man anklage noen for dette, burde man ha bevisene i behold og ha gjort grundig research. Dette er en påstand som er skadelig for merkevaren til de anklagede, skriver Kvamme.

Ad Sales forklarer hvordan det kan ha seg at store deler av følgerne til noen av deres profiler er fra andre land enn Norge.

– Som vi forklarte Morten, så har disse influencerne bygget opp kanalene sine i flere år, og brukt de algoritmene som til enhver tid har fungert sammen med hashtags og lignende. De har blitt delt av store internasjonale kontoer, og dette vil man lett kunne se ved å bla i feeden til profilene og under deres taggede bilder, svarer Kvamme.

I dokumentaren under kan du se hvor lett det er å kjøpe seg følgere på Instagram og hvor mange som egentlig benytter seg av dette.

Engasjerer advokater

VG har spurt Dalhaug om det ikke kan være sånn at disse profilene har utenlandske følgere uten å ha kjøpt dem.

– Selvfølgelig kan de det, jeg har til og med litt utenlandske følgere selv. Men når flertallet er utenlandske, og Kairo og Istanbul er blant de fem byene du har flest følgere fra, så er det noe som skurrer, mener jeg.

Dalhaug forteller at responsen fra følgerne stort sett har vært positive.

– Mange får seg en vekker, og det er jo det jeg vil med dette. Det er heller influencerne jeg peker på i videoen som reagerer.

Managementet til flere av profilene som blir anklaget, Ad Sales, skal ha kontaktet Morten og bedt ham slette videoen.

– Da tenker jeg at jeg har truffet en nerve da. Hadde det vært meg som var blitt anklaget for noe sånt, og det ikke stemte hadde jeg jo bare gått ut selv og sagt det ikke stemmer. Men nå har jeg til og med blitt kontaktet av en advokat de har engasjert.

– Finnes ikke bevis

– Ja, det stemmer at Morten har blitt kontaktet av vår advokat, sier Kvamme.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at slike alvorlige anklager blir gjort offentlig uten å gjøre noe med det. Og la det være klart at jeg da sikter til anklager om å kjøpe følgere og aller mest at han omtaler influencerne som svindlere.

Kvamme er klar på at de er helt enige med Dalhaug i at det er svært ødeleggende for bransjen om noen kjøper følgere.

– Debatten om å kjøpe følgere er kjempeviktig. Problemet oppstår når Morten ikke poengterer at det ikke finnes bevis for påstandene han legger frem. Da blir diskusjonen veldig ensidig og det ødelegger debatten. Profilene vi representerer i saken har ikke kjøpt følgere.

ANKLAGET: De nye Bloggerne-profilene Monica og Chris Nyhus blir anklaget for juks. Foto: Skjermdump Instagram

– Ingen grunnlag for mistanke

Inzpire.Me er en plattform hvor influencere og annonsører kan møtes. I tillegg kan samarbeid rapporteres og betales på siden, brukes som en slags CV for influencerne i ettertid. Det forklarer grunnlegger og daglig leder av Inzpire.Me, Mats Lyngstad til VG.

– Tallene hentes fra Instagram med godkjenning fra profilene, forteller Lyngstad.

Grunnlegger og daglig leder i Inzpire.Me, Mats Lyngstad. Foto: Kai Chen

Han mener at internasjonale følgere kun er et bevis på nettopp det: At man har internasjonale følgere.

– Det kan kun sies å være ett signal. Alene avdekker ikke det om man har kjøpt følgere. Det må ses sammen med andre variabler, forklarer han.

Lyngstad mener fokuset på kjøpte følgere og juks er bra.

– Det har vært et større problem før enn det er nå, men det skjer fremdeles.

Inzpire. Me har selv latt være å tillatte 15 prosent av sine 23.000 registrerte brukere, grunnet mistanke om juks.

– Men vi finner ikke grunnlag i dataene for å mistenke profilene Dalhaug trekker frem for å ha kjøpt følgere. Sånt prøver vi å utelukke før de blir tillatt på plattformen.

I tillegg til Monica og Chris Nyhus er også Emma Ellingsen ny i årets sesong av Bloggerne. I videoen under kan du se hva hun aldri ville delt på skjermen:

For ordens skyld. Inzpire. Me er et delvis Schibsted-eid selskap. VG eies av Schibsted.

Publisert: 21.08.20 kl. 10:48 Oppdatert: 21.08.20 kl. 10:58

Fra andre aviser