PUB: Per Sandberg og Bahareh Letnes driver pub i Halden. Bildet er tatt 15. mai. Foto: Gisle Oddstad

Nye skjenkeregler skaper forvirring: – Politiet kom på døren

Per Sandberg og Bahareh Letnes forteller at de fikk beskjed om å stenge dørene til puben ved midnatt i kveld. Flere har tolket regjeringens skjenkebeskjed ulikt.

Per Sandberg, som driver pub i Halden, forteller at han er frustrert over måten de nye skjenkereglene er håndtert.

– Jeg har ikke hørt en eneste ting fra kommunen, men politiet kom på døren her klokken 20.30 og sier at vi må stenge dørene ved midnatt. Men slik jeg tolket det som kom frem på regjeringens pressekonferanse i ettermiddag, er det først i morgen kveld at de nye reglene skal implementeres, sier han til VG.

Han legger til:

– Politiet gjør jobben sin, de – det har jeg full respekt for – men at kommuneoverlegen kan komme med et slikt pålegg så sent, forstår jeg ikke. Det er ikke holdbart. Vi har masse bordreservasjoner fra folk som kommer langveis fra, vi har kalt inn ekstrahjelp for å avlaste oss, og så er det et avisoppslag i Halden Arbeiderblad som forteller oss at vi må stenge ved midnatt i kveld, forteller Sandberg.

Halden kommune la fredag ettermiddag ut en nyhetssak på kommunens hjemmesider og Facebook-siden, der de skriver at de nye skjenkereglene gjelder fra natt til lørdag.

– Halden kommune har lest pressemeldingen fra regjeringen og tolket den som at endringene i skjenkereglene gjelder fra midnatt natt, natt itil lørdag, sier kommunkasjonsrårdgiver i Halden kommune Henrik Diskerud Meyer.

Helse- og omsorgsdepartementet understreker imidlertid at reglene først er gjeldende fra natt til søndag.

Får likevel ha åpent

Ordfører i Halden kommune Anne-Kari Holm (Sp) kommer fredag kveld med kontrabeskjeden:

– Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer, sier hun.

Det vil si at de nye skjenkereglene først trer i kraft i Halden natt til søndag.

GRAN BAR: Per og Bahareh åpnet baren tidligere i år. Foto: Gisle Oddstad

Holm forteller at hun selv tolket pressemeldingen som at de nye skjenkereglene gjelder fra natt til søndag.

– I Halden har folk oppført seg veldig bra i henhold til smittevernreglene. Men vi går nå inn i en ny nasjonal dugnad. Det gjelder alle, understreker hun.

Sandberg er glad for kontrabeskjed:

– Det er veldig bra at hun tar hensyn til forutsigbarheten for næringen. Det er bra av ordføreren. Det står det respekt av, sier han.

Tolket ulikt

Halden kommune er imidlertid ikke alene om å forstått regjeringens pressemelding ulikt:

«Regjeringen innfører også et nasjonalt forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter midnatt. Det betyr at alkoholservering vil være tillatt frem til midnatt. Forbudet gjelder fra lørdag 8. august», står det i dagens pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til VG at flere har tatt kontakt og spurt om de nye skjenkereglene trer i kraft allerede i kveld, eller natt til søndag.

Meyer i Halden kommune forteller at kommunen måtte lese pressemeldingen flere ganger og medgir at formuleringen ga rom for tolkning.

– Vi har full forståelse for at kommer brått på for næringen. Men det viktigste er at alle er med på dugnaden, sier Meyer i Halden kommune.

VG har fredag kveld ikke lykkes med å få en kommentar fra Øst politidistrikt om hvordan de praktiserer de nye skjenkereglene.

