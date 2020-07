FORLOVET: Emilie Stordalen. Foto: Janne Møller-Hansen

Emilie Stordalen (28) er forlovet

Petter Stordalens datter, Emilie Stordalen (28), er forlovet med kjæresten Jens Bredberg.

Emilie Stordalen (28) og Jens Bredberg deler nyheten selv i hvert sitt innlegg på Instagram.

«16.07.2020. Verdens beste morgen, jeg elsker deg for alltid», skriver Stordalen under et bilde av seg selv og kjæresten som kysser i en båt.

Bredberg har delt et svart-hvitt-bilde av paret og teksten «Min elskling for alltid».

Også Petter Stordalen har delt den gledelige nyheten.

– Jeg har kalt deg min svigersønn lenge. Endelig har du også fridd. Emilie kunne ikke funnet en bedre mann enn deg, Jens, skriver han på Instagram.

Det var under et intervju med VG Helg at Emilie Stordalen først snakket om kjæresten, den svenske låtskriveren, sangeren og fotografen. Bredberg jobber som markedssjef på hotellet The Thief, samme sted hvor de to traff hverandre for første gang åtte år tidligere. Et par år senere ble de kjærester.

– Det er litt klisjé at jeg fant meg en i selskapet da, sa hun den gang.

Foto: Janne Møller-Hansen

I intervjuet med VG åpnet hun seg også opp om hvordan det føles å gå i sin fars fotspor, hotellkongen Petter Stordalen (57). Hun har en bachelor i hotellfag fra Cornell University i USA og en mastergrad i strategi fra Imperial College i London.

Nyheten om forlovelsen for datter-Stordalen kommer få dager etter at det ble kjent at Petter Stordalen har funnet kjærligheten på ny, med den tidligere svnekse topprytteren Märta Elander Wistén (30).

Publisert: 16.07.20 kl. 16:23 Oppdatert: 16.07.20 kl. 16:38

