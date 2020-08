ÅPEN: I en ny podkastserie på NRK forteller Harald Eia og samboeren Nadina Bouhlou om opplevelsen av å miste et barn. Foto: Erlend Daae

Åpner opp om tap av sønnen i ny podkast

Harald Eia og Nadina Bohlou forteller om opplevelsene av å miste et barn i en nye podkastserie.

Gjennom fire episoder i podkastserien «Tobias» fra NRK forteller Harald Eia og samboeren Nadina Bouhlou om opplevelsen av å miste et barn.

Fra før har paret sønnen Johan. I 2019 ble de foreldre igjen, til en gutt som fikk navnet Tobias. Han ble født seks uker for tidlig. Men to måneder etter at han ble født, døde han.

Bak podkasten står journalist Joachim Førsund, som også har laget blant annet «Koht vil leve» og «Det sorte flagget».

– Det er en ting jeg må advare mot. Det er en slags skade jeg har fått av dette, at jeg begynner bare å gråte, forteller Harald Eia i podkasten.

Førsund, som er god venn av både Harald og Nadina, forteller til NRK at samtidig som han fortvilet og syntes synd på dem, var han imponert over hvordan paret håndterte situasjonen.

VG har vært i kontakt med Harald Eia, som sier at paret ikke ønsker å kommentere saken utover det som blir sagt i podkasten.

