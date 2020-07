TOK GREP: Maren Andrea Nørstrud startet med lavkarbokosthold, og drøye halvannet år senere har hun gått fra 107,5 til 67 kilo. Foto: Privat

«Farmen»-profilens kone endret livsstil: – Kroppen min føles helt ny

Maren Andre Nørstrud (25) snudde helt om på kostholdet, og har tatt av 40 kilo. – Før gruet jeg meg til å være rundt mange folk, sier hun.

Oppdatert nå nettopp

Andreas Nørstrud (36) ble for alvor kjent for det norske folk gjennom realityprogrammet «Farmen» i 2012, der han med sin sterke kristne tro og med sine, for mange, kontroversielle utsagn raskt ble den aller største profilen. Så sent som i 2018 gjorde han comeback i programmet gjennom sidekonkurransen «Torpet».

Like etter sitt første «Farmen»-opphold giftet Nørstrud seg med da 18 år gamle Maren. Så gikk det slag i slag, og på drøye fire år fikk paret fem barn, alle jenter.

Fikk du med deg denne? Slik skal Mads Hansen lede «Farmen»:

Og det siste drøye halvannet året har det skjedd flere store forandringer hjemme hos familien Nørstrud.

– Jeg begynte med lavkarbokosthold i februar i fjor, forteller Maren Andrea Nørstrud til VG.

25-åringen har siden det sverget til sin nye livsstil, noe som har gitt resultater. Da hun startet veide hun 107,5 kilo. Nå veier hun 67! Med andre ord har hun tatt av hele 40 kilo.

les også Annijor etter «Farmen kjendis»: – Jeg vil aldri la noen fortelle meg at jeg bare er en blond blogger

– Jeg har aldri følt meg veldig tung, selv om jeg har vært det. Men jeg føler meg helt klart mye lettere nå! Samtidig er jeg lettere til sinns og føler meg mye roligere generelt. Jeg kontrollerer sinnet mitt bedre, blir ikke så fort nedstemt, og har mindre sosial angst, forteller hun.

For:

– Før gruet jeg meg for å gå på butikken, eller å være rundt mange folk. Nå blir jeg ikke mentalt stresset rundt slike ting lenger. Jeg er også mindre bekymret, tar ikke så tungt på ting jeg tok tungt på før. Jeg kan av og til føle meg som et nytt menneske i tankegangen. Det har hatt så mye å si på hele meg, ikke bare med tanke på vektnedgangen i seg selv. Kroppen min føles helt ny, både fysisk og mentalt.

STORFAMILIE: Andreas Nørstrud og Maren Andrea Nørstrud har giftet seg og fått fem barn etter «Farmen i 2012». Alle jenter. Foto: God kveld Norge, TV 2

Nørstrud forklarer at hun tidligere var svært avhengig av sukker og karbohydrater generelt. Så veien dit hun har kommet nå, har ikke bare vært enkel.

– De første ukene var ganske tøffe. Jeg fikk stadig hodepine eller migrene samtidig som humøret var ustabilt. Men jeg valgte ikke å gi meg denne gangen, sier Nørstrud, som nå kun spiser lavkarbo-mat, matvarer uten sukker, mel, stivelse – og generelt lite karbohydrater.

Hun erkjenner likevel at hun ikke er helt i mål ennå.

– Jeg har satt meg mål om å nå 65 kilo. Men jeg har også et annet større mål, nemlig optimal helse. For meg har dette bidratt til bedre psykisk helse og at jeg har fått mer energi. Før kunne jeg fort bli trøtt etter å ha spist, samtidig som jeg ofte ble syk med forkjølelse og lignende, mens jeg nå så å si aldri blir syk og er ekstremt lite trøtt og utmattet.

GJORDE COMEBACK: Andreas Nørstrud deltok i «Farmen» i 2012. I 2018 gjorde han comeback i sidekonkurransen «Torpet», sammen med Camilla Cox Barfot og Lasse Bergseter. Foto: Mattis Sandblad

– Hva sier venner og familie om forandringen i livet ditt?

– Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger og mye støtte. Og det er så klart motiverende når folk legger merke til innsatsen man legger ned. Mest motivasjon og støtte har jeg fått igjennom å følge andre lavkarbotilhengere på Instagram. Jeg må bare sende en takk til alle dem som følger meg der og legger igjen gode ord, det har vært til stor hjelp, forteller Maren Andrea Nørstrud til VG.

Tidligere i år ble det kjent at Mads Hansen tar over som programleder for «Farmen» etter Gaute Grøtta Grav. Innspillingen av den kommende sesongen starter denne uken.

Publisert: 21.07.20 kl. 21:19 Oppdatert: 21.07.20 kl. 21:30

Les også

Fra andre aviser