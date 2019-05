PÅ PREMIERE: Kit Harrington under premieren på siste sesong av «Game of Thrones i New York i april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«Game of Thrones»-stjerne mottar behandling

«Game of Thrones»-stjernen Kit Harington (32) mottar behandling, angivelig mot stress, etter at den populære HBO-serien er slutt.

– Kit har bestemt seg for å bruke pausen i sin timeplan som en mulighet til å tilbringe tid på et behandlingssted for å jobbe med noen personlige problemer, sier en representant for den britiske skuespilleren i en uttalelse, melder Reuters.

Uttalelsen sier ikke noe om hva slags problemer han har, men ifølge New York Posts nettside Page Six er Harington hardt rammet av at TV-serien er over.

Ifølge nettstedet skal 32-åringen, som spiller Jon Snow i serien, ha sjekket inn på en klinikk flere uker før fantasy-serien sendte sin siste episode i USA 19. mai.

Tidligere i år fortalte Harrington til Variety at han synes det har vært vanskelig å håndtere berømmelsen og oppmerksomheten i kjølvannet av «Game of Thrones-suksessen».

– Jeg følte at jeg måtte føle at jeg var verdens heldigste person når jeg i virkeligheten følte meg veldig sårbar, sa han i intervjuet.

Harington giftet seg i fjor med Rose Leslie (32), som også har spilt i «Game of Thrones». I 2017 skremte han vettet av henne med en ellevil aprilspøk:

