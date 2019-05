SPARKET AV BBC: Danny Baker ville spøke med den kongelige fødselen. Det falt lite heldig ut. Foto: Yui Mok / PA Wire

Sammenlignet kongelig baby med en apekatt - fikk sparken

Den britiske komikeren og radioprogramleder Danny Baker sammenlignet Meghan og Harrys baby med en sjimpanse i sosiale medier. Nå har han fått sparken av arbeidsgiveren BBC.

Det skriver både Sky News og BBC torsdag.

– Det var spøk, sier Danny Baker.

Mens store deler av verden denne uken har vært opptatt av - og gledet seg over nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan hadde fått en liten gutt, valgte Danny Baker å markere begivenheten på sin måte.

FØRSTE BILDET: Onsdag viste prins Harry og hertuginne Meghan frem lille Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Foto: POOL / X80003

Han postet et innlegg på sin twitter konto som viste par som holder hverandre i hendene og har en baby-sjimpanse mellom seg og med denne teksten: Kongelig baby forlater sykehuset.

Tweeten som nå er slettet, har sirkulert i sosiale medier - og vært mye diskutert og omtalt. Det var Baker selv som twitret at han hadde fått sparken.

– En alvorlig feilvurdering, sier en talsperson for BBC til BBC om twittermeldingen til Danny Baker.

Talspersonen presiserte at Bakers tweet er i konflikt med alle verdier som BBC står for.

– Danny er en fremragende programleder, men han vil ikke lede et et ukentlig radioprogram hos oss lenger.

Dermed er det slutt for Danny Baker som programleder for bbc5live.

Etter først å ha twitret en unnskyldning hvor han kalte det et «dumt uoverveid tullebilde», har Baker brukt sosiale medier for å slå tilbake mot BBC-ledelsen.

– De hadde en tone og beskyldte for at jeg virkelig mente hva som stod i den dumme tweeten og at BBC måtte opprettholde bla bla bla. De kastet meg bokstavelig talt foran bussen, skriver Danny Baker.

